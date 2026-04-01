Autorização da família também tornou possível a doação de outros órgãos ? fígado, rins, pâncreas e córneas ? que poderão beneficiar até sete pessoasDivulgação
Hospital Geral de Nova Iguaçu faz primeira captação de coração do ano e reforça importância da autorização familiar
Apesar do número de notificações de potenciais doadores, hospital registra queda nas autorizações familiares e, consequentemente, na efetivação das doações
Hospital Geral de Nova Iguaçu faz primeira captação de coração do ano e reforça importância da autorização familiar
Apesar do número de notificações de potenciais doadores, hospital registra queda nas autorizações familiares e, consequentemente, na efetivação das doações
Protagonismo feminino ganha força na capoeira e transforma realidades em Nova Iguaçu
Duas mulheres têm na capoeira não apenas uma prática esportiva, mas um verdadeiro propósito de vida
Representantes comerciais passam a ter data oficial no calendário de Nova Iguaçu
Projeto instituindo a nova data foi aprovado em Sessão extraordinária realizada na Câmara Municipal
Projetos voltados a pessoas com lúpus e TEA são aprovados na Câmara de Nova Iguaçu
Ações foram avaliadas em segunda votação, encaminhada ao executivo, e em primeira, que terá nova sessão
Festival gratuito de confeitaria em Nova Iguaçu terá aulas com chefs, concursos e atividades para toda a família
O projeto integra uma iniciativa cultural que já vem realizando oficinas gratuitas de confeitaria, oferecendo formação para jovens, adultos e empreendedores que buscam capacitação e geração de renda por meio da gastronomia
Obra de Fabiano Mixo reflete a persistência e o "absurdo" do trabalho no Brasil contemporâneo
Cineasta premiado internacionalmente inaugura obra inédita no Sesc Nova Iguaçu. Projeto reúne núcleo criativo de artistas da Baixada Fluminense
Castramóvel da Prefeitura de Nova Iguaçu chega a Austin para nova etapa de castração gratuita de animais
Ao todo, serão disponibilizadas 260 vagas para cirurgias de cães e gatos. Os agendamentos são realizados presencialmente, por ordem de chegada
Câmara de Nova Iguaçu aprova prioridade para pessoas com artrite
Iniciativa amplia o rol de pessoas já contempladas com prioridade, promovendo inclusão e atenção
Artemisia Escola de Mulheres e Bioeconomia participa da ExpoFavela com produtos naturais desenvolvidos por alunas do projeto
Público poderá conhecer e adquirir itens como sabonetes, shampoos, condicionadores, pomadas e séruns, todos produzidos de forma artesanal pelas mulheres participantes do projeto
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