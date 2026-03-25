Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 25/03/2026 12:27

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou, em sessão ordinária, um importante projeto de lei que garante atendimento prioritário às pessoas com artrite em estabelecimentos públicos e privados do município. A medida tem como objetivo assegurar mais dignidade, respeito e agilidade no atendimento a quem convive com a doença, que muitas vezes causa dor, limitação de mobilidade e dificuldades nas atividades do dia a dia.

De acordo com o autor do projeto, vereador Wesley Lopes, a iniciativa amplia o rol de pessoas já contempladas com prioridade, promovendo inclusão e atenção a um público que necessita de cuidados especiais. O projeto foi aprovado em 1ª discussão.

Em 2ª e última votação, o texto que institui o programa Selo Amigo do Idoso, que define e incentiva políticas de inclusão das pessoas idosas, foi aprovado e segue para sanção do Executivo. A autoria é do vereador Fabio Chabai.