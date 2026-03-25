Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação
Câmara de Nova Iguaçu aprova prioridade para pessoas com artrite
Iniciativa amplia o rol de pessoas já contempladas com prioridade, promovendo inclusão e atenção
Câmara de Nova Iguaçu aprova prioridade para pessoas com artrite
Iniciativa amplia o rol de pessoas já contempladas com prioridade, promovendo inclusão e atenção
Artemisia Escola de Mulheres e Bioeconomia participa da ExpoFavela com produtos naturais desenvolvidos por alunas do projeto
Público poderá conhecer e adquirir itens como sabonetes, shampoos, condicionadores, pomadas e séruns, todos produzidos de forma artesanal pelas mulheres participantes do projeto
Prefeitura de Nova Iguaçu e Instituto Ayrton Senna aceleram aprendizagem e já mostram resultados na rede municipal
Iniciativa já impacta quase 50 mil alunos, com foco na recomposição da aprendizagem, alfabetização e correção da distorção idade-série
Câmara de Nova Iguaçu aprova criação do Dia do Médico-Veterinário e debate segurança e serviços públicos
A proposta, aprovada em 1ª discussão, tem como objetivo valorizar os profissionais que atuam na promoção da saúde animal, no controle de zoonoses e na garantia do bem-estar da população
Exposição do Mês da Mulher destaca iguaçuana eleita primeira vereadora do Estado do Rio
Eleita vereadora em Nova Iguaçu em 1947, Carmelita foi a primeira mulher da história a se eleger para o cargo no Estado do Rio
Câmara de Nova Iguaçu aprova criação do Selo Amigo do Idoso
Iniciativa que tem como objetivo reconhecer e incentivar empresas, instituições e estabelecimentos que adotem práticas de respeito, inclusão e atenção especial às pessoas idosas
Projeto aprovado na Câmara de Nova Iguaçu assegura que pessoas com TEA levem alimentos próprios a bares e restaurantes
Proposta tem como objetivo promover inclusão, respeito e qualidade de vida às pessoas com autismo e suas famílias
Nova Iguaçu leva proteção animal para dentro da sala de aula
Projeto "Educar para Cuidar", que envolve alunos de todo o 4º ano do ensino fundamental da rede municipal
Patrulha dos Direitos Humanos de Nova Iguaçu fortalece rede de proteção e atende pessoas em situação de vulnerabilidade
Entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026, foram 79 atendimentos realizados
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