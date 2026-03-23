O evento, realizado no auditório da SEMED, reuniu gestores, educadores e autoridades para apresentar os resultados da parceria iniciada em 2025 - Divulgação

O evento, realizado no auditório da SEMED, reuniu gestores, educadores e autoridades para apresentar os resultados da parceria iniciada em 2025Divulgação

Publicado 23/03/2026 15:43

Nova Iguaçu - A educação de Nova Iguaçu está em ritmo acelerado — e os primeiros resultados já aparecem. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), apresentou, na última semana, o balanço do primeiro ano da parceria com o Instituto Ayrton Senna, que tem impulsionado a rede municipal na aprendizagem dos alunos. O evento, realizado no auditório da SEMED, reuniu gestores, educadores e autoridades para apresentar os resultados da parceria iniciada em 2025. A iniciativa já impacta quase 50 mil alunos, com foco na recomposição da aprendizagem, alfabetização e correção da distorção idade-série.

Nova Iguaçu se destacou em seu primeiro ano no projeto ao adotar uma postura ousada. Ele foi o único município do país a enviar 100% dos dados educacionais ao Instituto, permitindo um diagnóstico preciso e a definição de estratégias mais eficazes para o avanço dos estudantes.

“Nós conseguimos evoluir bem já neste primeiro ano de parceria. Esta mudança, que está apenas começando, é fruto de um excelente trabalho de diagnóstico, planejamento e execução da Secretaria de Educação em conjunto com o Instituto Ayrton Senna”, afirmou o prefeito Dudu Reina.

Vice-presidente do Instituto Ayrton Senna, Ewerton Fulini comparou o uso de dados a um sistema de telemetria educacional. “Só conseguimos corrigir rotas quando conhecemos os dados. Em poucos meses, já aumentamos a taxa de aprovação e reduzimos a distorção idade-série em Nova Iguaçu”, destacou. Segundo ele, o município tem potencial para ir ainda mais longe: “Acreditamos que pode se tornar um case de sucesso não só no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil”.

Soluções educacionais

Os primeiros resultados mostram que a rede municipal de ensino está aprimorando seu desempenho em diferentes frentes. O programa Se Liga, voltado à correção da distorção entre idade e série, apresentou avanços importantes em apenas quatro meses. Houve redução significativa dos estudantes nos níveis mais baixos de Língua Portuguesa — de 60% para 36% — e aumento expressivo no hábito de leitura, que passou de 1,5 para 3,9 livros por aluno.

O Acelera Brasil também apresentou evolução consistente, com melhoria no desempenho da escrita, avançando de 38% para 58%, além da ampliação da leitura entre os estudantes, que saltou de 2,3 para 4,4 livros por aluno. Nos anos finais, o Fórmula da Vitória tem atuado diretamente na melhoria da Língua Portuguesa, contribuindo para reduzir a reprovação e a exclusão escolar. Juntas, as iniciativas funcionam de forma integrada para elevar o rendimento escolar.

Outros programas aplicados na rede municipal incluem o Gestão Nota 10, que fortalece a atuação de diretores e lideranças escolares, garantindo melhor acompanhamento de metas e indicadores, e o Circuito 360, voltado aos anos iniciais com foco na educação integral e na gestão da aprendizagem. As iniciativas integram o Plano Anual 2026 do Instituto Ayrton Senna, apresentado pelo Ministério da Cultura por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

“A educação do nosso município tem trabalhado de maneira mais integrada, como rede, compreendendo os dados e fortalecendo pontos estratégicos para alcançar resultados cada vez mais positivos”, destacou a secretária municipal de Educação, Virgínia Rocha.

Entre os exemplos dessa transformação está o estudante Gabriel Santana Teixeira, ex-aluno da rede municipal e atualmente aprovado no Cefet. Ele credita parte da conquista ao Instituto Ayrton Senna. “O programa Fórmula da Vitória foi muito importante para mim, pois contribuiu no meu aprendizado e na forma de estudar. Tive apoio da escola e do Instituto, e isso foi fundamental para a minha aprovação”, afirmou.

Pai de Gabriel, o técnico em manutenção de máquinas de lavar Bruno Teixeira também esteve presente no evento, onde acompanhou a homenagem ao filho e celebrou o impacto do projeto, que, segundo ele, vai além da sala de aula. “Eu vi a evolução dele não só na escola, mas como pessoa. Ele ficou mais responsável e mais focado”.

O balanço positivo do primeiro ano da parceria entre a Prefeitura de Nova Iguaçu e o Instituto Ayrton Senna demonstra que o município não apenas avançou com consistência, mas também se posiciona para alcançar novos patamares. “Não tenho dúvida de que, ao chegarmos a 2028, Nova Iguaçu estará em um novo nível educacional, transformando a vida das nossas crianças e de suas famílias”, projetou o prefeito Dudu Reina.