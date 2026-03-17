Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação
A proposta busca estimular ações que garantam melhor atendimento, acessibilidade e valorização da população idosa, promovendo uma cultura de cuidado e responsabilidade social. Com o selo, estabelecimentos que se destacarem pelo atendimento humanizado e por políticas voltadas ao público da terceira idade poderão receber o reconhecimento oficial do Poder Legislativo.
Durante a sessão, o presidente Dr. Marcio Guerreiro destacou a importância da iniciativa diante do crescimento da população idosa e da necessidade de ampliar políticas públicas que assegurem dignidade, respeito e qualidade de vida para esse público.
“O Selo Amigo do Idoso é uma forma de reconhecer quem pratica o respeito e o cuidado com aqueles que tanto contribuíram para a construção da nossa cidade. Parabenizo o vereador Chabai pelo projeto”, afirmou o presidente.
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