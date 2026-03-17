Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 17/03/2026 12:16

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou, durante sessão ordinária, o projeto de lei que cria o Selo Amigo do Idoso, iniciativa que tem como objetivo reconhecer e incentivar empresas, instituições e estabelecimentos que adotem práticas de respeito, inclusão e atenção especial às pessoas idosas no município. A autoria é do vereador Fabio Chabai e o texto foi aprovado em 1ª discussão.



A proposta busca estimular ações que garantam melhor atendimento, acessibilidade e valorização da população idosa, promovendo uma cultura de cuidado e responsabilidade social. Com o selo, estabelecimentos que se destacarem pelo atendimento humanizado e por políticas voltadas ao público da terceira idade poderão receber o reconhecimento oficial do Poder Legislativo.



Durante a sessão, o presidente Dr. Marcio Guerreiro destacou a importância da iniciativa diante do crescimento da população idosa e da necessidade de ampliar políticas públicas que assegurem dignidade, respeito e qualidade de vida para esse público.



“O Selo Amigo do Idoso é uma forma de reconhecer quem pratica o respeito e o cuidado com aqueles que tanto contribuíram para a construção da nossa cidade. Parabenizo o vereador Chabai pelo projeto”, afirmou o presidente.



Irmã Yeda também recebe homenagem:

No último dia 7, aconteceu o sepultamento de Yeda Maria Dalcin, a querida Irmã Yeda, que marcou gerações que estudaram no Instituto de Educação Santo Antônio – IESA – unidade escolar tradicional de Nova Iguaçu. O presidente Dr. Marcio solicitou um minuto de silêncio em sua memória. “A vida da Irmã foi marcada por amor, solidariedade e compromisso. Nosso reconhecimento à sua vida”, disse.