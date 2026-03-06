O show propõe uma homenagem à força, sensibilidade e protagonismo feminino na música brasileiraDivulgação
Nova Iguaçu recebe evento de Música Brasileira em homenagem ao Dia Internacional da Mulher
Câmara de Nova Iguaçu realiza audiência para avaliação do Relatório de Gestão Fiscal do 3° quadrimestre de 2025
A apresentação foi realizada por servidores da área contábil da Prefeitura do município
Nova Iguaçu recebe dois novos postos do Café do Trabalhador
Unidades ampliam rede de combate à fome e reforçam oferta de mais de 4 mil refeições diárias no município
Rota da Mulher começa por Miguel Couto e reúne centenas de mulheres em manhã de serviços e acolhimento
Mobilização reuniu atendimentos de saúde por meio do Ônibus Rosa e do mamógrafo móvel, em parceria com o Governo do Estado
Assistência Social de Nova Iguaçu realiza mais de 5 mil atendimentos humanitários pós-chuva
CRAS retomam funcionamento após atuação emergencial das equipes durante as chuvas
Chuvas de fevereiro colocam 2026 entre os anos mais chuvosos da história de Nova Iguaçu
Em apenas 28 dias, três pluviômetros do município registraram volumes que figuram entre os dez maiores acumulados para o mês em mais de 100 anos
Prefeitura de Nova Iguaçu avança na proteção animal com mais uma etapa do Castramóvel
Unidade móvel ficará no Centro de Acolhimento ao Deficiente – Caiesp Castorina Faria Lima durante mês de março
Prefeitura de Nova Iguaçu inicia nova etapa da vacinação contra a dengue
Nesta fase, a imunização será direcionada aos profissionais de saúde que atuam em Clínicas da Família localizadas nas áreas com maior incidência de casos
Secretaria de Estado de Saúde do RJ lança projeto "Saúde em Ação" em Nova Iguaçu
O projeto leva ao espaço público oficinas e orientações sobre escolhas alimentares mais saudáveis, redução do desperdício e aproveitamento integral dos alimentos
