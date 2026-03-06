O show propõe uma homenagem à força, sensibilidade e protagonismo feminino na música brasileira - Divulgação

Publicado 06/03/2026 16:12

Nova Iguaçu - Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o espaço Espaço Cultural Sylvio Monteiro, em Nova Iguaçu, recebe no próximo domingo, 8 de março, às 19h, o espetáculo “Mulheres Populares Brasileiras – MPB”, com a cantora Lua Riboura & banda.

O show propõe uma homenagem à força, sensibilidade e protagonismo feminino na música brasileira, reunindo interpretações marcantes de grandes vozes que ajudaram a construir a história da MPB. Com uma apresentação envolvente, Lua Riboura conduz o público por um repertório que valoriza a identidade cultural e a potência artística das mulheres.

Acompanhando a cantora, a banda é formada por músicos experientes: Ícaro Soares (guitarra e violão), Diogo Moreira (contrabaixo), Jean Teles (percussão) e André Bianche (gaita e flauta), garantindo uma sonoridade rica e dinâmica para a noite.

O evento acontece no Espaço Cultural Sylvio Monteiro, localizado na Rua Getúlio Vargas, 51, Centro, e tem classificação indicativa de 12 anos.

A iniciativa integra a programação cultural da cidade e reforça a importância de celebrar e reconhecer o papel das mulheres na sociedade e na arte. Uma noite especial, que une música, representatividade e emoção.