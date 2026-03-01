Equipes de diversas secretarias seguem mobilizadas nas ruas, realizando vistorias técnicas, atendimento às famílias afetadasDivulgação
Boletim atualiza para 377 o número de ocorrências após chuvas em Nova Iguaçu
O município permanece em estágio de alerta máximo, com monitoramento contínuo das áreas mais sensíveis
Boletim atualiza para 377 o número de ocorrências após chuvas em Nova Iguaçu
O município permanece em estágio de alerta máximo, com monitoramento contínuo das áreas mais sensíveis
"Livro para Todos" é lançado na Câmara de Nova Iguaçu para incentivar a leitura e a troca de conhecimento
Ideia é criar uma corrente do bem, fazendo com que as obras circulem e alcancem cada vez mais leitores
Prefeitura de Nova Iguaçu mantém equipes nas ruas para atender população afetada pelas chuvas
Agentes de diferentes secretarias estiveram nas ruas dando continuidade às ações de atendimento às famílias impactadas
Saúde apresenta resultados do 3° quadrimestre de 2025 em audiência pública na Câmara de Nova Iguaçu
Foram detalhados os investimentos realizados no período, os indicadores de atendimento na rede municipal, os números de consultas, exames, procedimentos, atendimentos de urgência e emergência
Governo do Estado lança projeto Saúde em Ação em Nova Iguaçu
O projeto chega ao município com uma unidade móvel equipada para oferecer oficinas de educação alimentar e orientações sobre o aproveitamento integral dos alimentos
Prefeitura mantém ações de resposta e monitoramento após chuvas intensas
Equipes da Defesa Civil e Assistência Social seguem nas ruas realizando vistorias técnicas, acompanhamentos estruturais e entrega de insumos às áreas impactadas
Feira Nacional do Podrão estreia em Nova Iguaçu
Badalado evento gastronômico do Rio de Janeiro volta à Baixada Fluminense
Ano letivo da rede municipal de Nova Iguaçu começa com melhorias estruturais e reforço na inclusão
O ano letivo de 2026 começou com 91% das escolas já climatizadas, garantindo mais conforto e melhores condições de aprendizagem
Câmara Municipal de Nova Iguaçu inicia Ano Legislativo com foco em diálogo, transparência e avanços para a cidade
Durante a abertura, foi destacada a importância da harmonia entre os Poderes e do fortalecimento do diálogo institucional
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.