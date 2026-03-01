Equipes de diversas secretarias seguem mobilizadas nas ruas, realizando vistorias técnicas, atendimento às famílias afetadas - Divulgação

Publicado 01/03/2026 20:47

Nova Iguaçu - Boletim divulgado às 18h deste domingo (1) aponta que Nova Iguaçu registra 377 ocorrências e 43 interdições em decorrência das chuvas da última semana.

O município permanece em estágio de alerta máximo, com monitoramento contínuo das áreas mais sensíveis. Equipes de diversas secretarias seguem mobilizadas nas ruas, realizando vistorias técnicas, atendimento às famílias afetadas, limpeza de vias e acompanhamento de encostas.

O trabalho é permanente e o balanço pode ser atualizado a qualquer momento. A Defesa Civil orienta que moradores de áreas de risco acompanhem os comunicados oficiais. Em caso de emergência, os telefones são 199, 2667-5751 e (21) 98160-9740.