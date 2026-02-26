Feira Nacional do Podrão ocorre no início de março em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 26/02/2026 15:06

Nova Iguaçu - A Feira Nacional do Podrão faz sua estreia em Nova Iguaçu com a realização da 34ª edição, que acontece nos dias 06, 07 e 08 de março (sexta, sábado e domingo), no estacionamento da Pedreira, do Shopping Nova Iguaçu. O local está situado próximo à Via Dutra e à Via Light, importante via expressa estadual que liga diversos municípios da região à capital fluminense.

"A Feira Nacional do Podrão traz para o Shopping Nova Iguaçu toda a autenticidade e o sabor da cultura urbana. Acreditamos muito na força da comida como ponto de encontro, e receber um evento como esse é uma forma de nos conectarmos ainda mais com os gostos e as tradições do nosso público”, disse Luciane Treigher, Gerente de Marketing de Vendas do Shopping Nova Iguaçu

Os tradicionais “podrões” que marcaram edições anteriores estarão presentes, como "Hambúrguer de Três Quilos", "Coxinha de Dois Quilos”, “Churrasco”, “Acarajé de Dois Quilos”,” Cachorro-Quente de 120 centímetros”, “Comida Nordestina”, “Torre de Churros”, “Sorvete na Chapa”, entre outras delícias. Ao todo, o evento reúne cerca de 20 expositores. Entre as novidades desta edição estão os lanches “Hambúrguer de Coxinha”, “Buquê de Coxinha” e “Pizza de Hambúrguer".



“Atendendo a pedidos, vamos realizar pela primeira vez a Feira Nacional do Podrão em Nova Iguaçu. Estamos muito felizes em levar o evento para a capital da Baixada Fluminense e temos certeza de que será um grande sucesso”, disse Suzanne Malta, idealizadora/promotora do projeto, e influenciadora digital do conhecido perfil @ondecomernorio, ao lado do parceiro de empreitada e produtor Filipe Machado.



Com entrada gratuita, o evento contará ainda com área exclusiva para a garotada, com monitores e brinquedos infláveis como touro mecânico, grande tobogã, discoplay, jacaré inflável, cama elástica e pula-pula, entre outros.



A programação musical promete animar os três dias de evento, com roda de samba e pagode dos grupos Dez Mais e D’Início, além de muito rock com as bandas Mamonas Assassinas (cover) e Protocolo B, que trazem clássicos dos anos 80 e 90.



SERVIÇO: 34ª Edição da Feira Nacional do Podrão



Local: Shopping Nova Iguaçu (Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Bairro da Luz - Nova Iguaçu), estacionamento da Pedreira, acesso E.

Dias: 06, 07 e 08 de março (sexta, sábado e domingo).

Horários: Sexta - das 17h às 22h / Sábado e domingo - das 14h às 22h.

Entrada: Gratuita.