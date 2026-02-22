Prefeito Dudu Reina criou gabinete de crise após chuvas na cidade de Nova Iguaçu, no fim de semana - Divulgação

Publicado 22/02/2026 21:40



Nova Iguaçu - O prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina, esteve no bairro de Tinguá, acompanhando de perto as áreas atingidas pelas fortes chuvas que colocaram o município em estágio de alerta. O prefeito foi acompanhado pelo secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Cavalcanti, pela secretária municipal de Assistência Social, Elaine Medeiros, e pelo secretário municipal de Defesa Civil, coronel Jorge Ribeiro Lopes.

As chuvas intensas atingiram Nova Iguaçu com o maior volume registrado em Tinguá: 80,4 milímetros em três horas, sendo 59,8 mm concentrados em apenas uma hora, índice considerado extremo.

De acordo com o balanço da Defesa Civil, os bairros mais impactados pelas chuvas moderadas a fortes foram Ambaí, Bairro da Luz, Bela Vista, Centro, Jardim Ocidental, Miguel Couto, Parque Flora, Posse e Tinguá.

Também houve registro de inundação e cabeça d’água na região de Tinguá, atingindo as ruas Estrada da Administração, Rua Canajé, Rua do Salgueiro e arredores, com alagamento em quatro imóveis residenciais e uma residência terapêutica. Ao todo, 13 pessoas foram afetadas, sendo nove da residência terapêutica e quatro moradores de imóveis atingidos. Todos receberam atendimento das equipes da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social.

Até o momento, não há registro de mortos, feridos, desalojados ou desabrigados. Como medida preventiva, a Defesa Civil enviou alertas por SMS à população, elevou o município ao estágio de alerta às 18h30 e abriu um Ponto de Apoio na Escola Municipal Barão de Tinguá, às 19h. As equipes seguem mobilizadas, atendendo ocorrências, monitorando áreas de risco e analisando danos e prejuízos.

A previsão indica a possibilidade de novas pancadas de chuva nos próximos dias, principalmente entre a tarde e a noite, em função das condições típicas do verão, com elevada umidade e instabilidade atmosférica. A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas oficiais e, em caso de emergência, entre em contato pelos telefones 199, 2667-5751 ou (21) 98160-9740.