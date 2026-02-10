Prefeitura de Nova Iguaçu disponibiliza pagamento da Taxa Consolidada 2026 pela internet - Divulgação

Prefeitura de Nova Iguaçu disponibiliza pagamento da Taxa Consolidada 2026 pela internetDivulgação

Publicado 10/02/2026 11:00

Nova Iguaçu - Para facilitar a vida de empresas contribuintes e contadores, a Prefeitura de Nova Iguaçu disponibilizou o pagamento da Taxa Consolidada referente ao exercício de 2026 pela internet. A guia de pagamento pode ser emitida pelo Portal do Contribuinte, disponível no site oficial do município em http://contribuinte.novaiguacu.rj.gov.br/.



A Taxa Consolidada reúne, em uma única cobrança anual, taxas municipais obrigatórias relacionadas ao funcionamento e à regularidade das atividades empresariais, como licenciamento, fiscalização e controle urbano. A unificação simplifica o cumprimento das obrigações fiscais, reduzindo a burocracia para os contribuintes.



Os recursos arrecadados com a Taxa Consolidada são destinados à manutenção e ao aprimoramento dos serviços públicos municipais, especialmente nas áreas de fiscalização, ordenamento urbano, infraestrutura, limpeza pública e ações administrativas que garantem o pleno funcionamento das atividades econômicas no município.



De acordo com o secretário municipal de Fazenda e Fiscalização Tributária, Evandro Gonçalves, a medida traz mais eficiência tanto para o contribuinte quanto para a gestão pública.

“A emissão da Taxa Consolidada pelo portal permite que o empresário regularize suas obrigações de forma simples e rápida, sem precisar se deslocar até a Prefeitura. Além disso, os recursos arrecadados retornam para a população em forma de serviços públicos, organização da cidade e melhoria do ambiente de negócios”, afirmou.



A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a modernização dos serviços públicos, a desburocratização e o fortalecimento do ambiente de negócios em Nova Iguaçu, oferecendo mais praticidade, agilidade e segurança no atendimento aos contribuintes.