Prefeitura de Nova Iguaçu disponibiliza pagamento da Taxa Consolidada 2026 pela internet
A Taxa Consolidada reúne, em uma única cobrança anual, taxas municipais obrigatórias relacionadas ao funcionamento e à regularidade das atividades empresariais, como licenciamento, fiscalização e controle urbano. A unificação simplifica o cumprimento das obrigações fiscais, reduzindo a burocracia para os contribuintes.
Os recursos arrecadados com a Taxa Consolidada são destinados à manutenção e ao aprimoramento dos serviços públicos municipais, especialmente nas áreas de fiscalização, ordenamento urbano, infraestrutura, limpeza pública e ações administrativas que garantem o pleno funcionamento das atividades econômicas no município.
De acordo com o secretário municipal de Fazenda e Fiscalização Tributária, Evandro Gonçalves, a medida traz mais eficiência tanto para o contribuinte quanto para a gestão pública.
A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a modernização dos serviços públicos, a desburocratização e o fortalecimento do ambiente de negócios em Nova Iguaçu, oferecendo mais praticidade, agilidade e segurança no atendimento aos contribuintes.
