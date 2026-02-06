Ao todo, o Prêmio FENIG Destaque Iguaçuano terá 10 categorias. Entre elas, Saberes Populares, novidade desta edição. - Divulgação

Ao todo, o Prêmio FENIG Destaque Iguaçuano terá 10 categorias. Entre elas, Saberes Populares, novidade desta edição.Divulgação

Publicado 06/02/2026 09:46

Nova Iguaçu - As inscrições para o 5º Prêmio FENIG Destaque Iguaçuano 2025 terminam no próximo domingo (8) . A premiação é promovida pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT), e reconhece personalidades, projetos e ações realizadas ao longo do ano passado que contribuíram para o desenvolvimento do município. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas em www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/premiofenigdestaque2025. Uma votação popular irá definir os vencedores, que serão conhecidos no dia 19 de março.

Ao todo, o Prêmio FENIG Destaque Iguaçuano terá 10 categorias. Entre elas, Saberes Populares, novidade desta edição. A nova categoria valoriza manifestações da cultura popular que fazem parte da identidade de Nova Iguaçu, como festas, rituais, grupos, personalidades e instituições ligadas às tradições culturais do município. As demais são: Meio Ambiente; Redes e Parcerias; Empreendedorismo; Cultura; Educação; Esporte; Apresentações Artísticas; Responsabilidade Social; Literatura e Inovação e Tecnologia.

A votação popular será online, entre 27 de fevereiro e 15 de março. Os três primeiros colocados de cada categoria serão receberão troféus em evento que será realizado no Teatro Sylvio Monteiro, no Complexo Cultural Mário Marques, no dia 26 de março.

Criado em 2021, o Prêmio FENIG Destaque Iguaçuano já concedeu 111 troféus nas quatro edições anteriores. Além das categorias concorrentes, a premiação também entrega o troféu especial Laranja da Terra, destinado a uma personalidade escolhida pela comissão avaliadora.

A edição deste ano integra as comemorações pelos 50 anos da FENIG, celebrados no último dia 5 de janeiro. Criada em 1976, a fundação completa cinco décadas de atuação com projetos voltados ao fortalecimento da educação e da cultura em Nova Iguaçu.

