Ao todo, o Prêmio FENIG Destaque Iguaçuano terá 10 categorias. Entre elas, Saberes Populares, novidade desta edição.Divulgação
Inscrições para o 5º Prêmio FENIG Destaque Iguaçuano vão até domingo
Votação popular que vai definir os vencedores começará no dia 27 de fevereiro
Firjan SENAI oferece vagas gratuitas em cursos de qualificação em Nova Iguaçu
As inscrições já estão abertas e devem ser feitas presencialmente na unidade
Internet vira principal forma de lazer em bairro sem equipamentos culturais
Cerca de 69% dos moradores do Geneciano, em Nova Iguaçu, afirmaram utilizá-la principalmente para entretenimento, como redes sociais, vídeos, filmes e jogos
Prefeitura de Nova Iguaçu e ICMBio combatem extração ilegal de palmito na Reserva do Tinguá
Operação foi planejada, investigada e executada pelo órgão federal, responsável pelo local, com apoio do município
Prefeitura de Nova Iguaçu e Ministério da Saúde iniciam obras da Policlínica de Marapicu
A nova unidade é resultado de projeto apresentado pela Prefeitura e selecionado pelo Novo PAC Saúde 2025
A nova unidade vai ampliar a rede municipal de saúde, com atendimentos ambulatoriais, exames diagnósticos, consultas em diversas especialidades médicas
Shopping Nova Iguaçu oferece aulão de Fit Dance e massoterapia neste sábado
Programação gratuita incentiva momentos de bem-estar e autocuidado no fim de semana
Prefeitura de Nova Iguaçu encerra efetivação de matrículas da terceira fase nesta sexta-feira (30)
Nesta etapa, apenas as unidades escolares com vagas remanescentes ficaram disponíveis
Mostra com obras de Aleijadinho tem visitação prorrogada até 31 de março em Nova Iguaçu
Considerada uma das maiores exposições de arte sacra realizadas no Brasil nas últimas décadas, a mostra reúne mais de 350 peças brasileiras
