Parceria da Prefeitura de Nova Iguaçu com Ministério da Saúde vai gerar nova policlínica na cidade - Divulgação

Publicado 30/01/2026 14:28

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu lançou, nesta sexta-feira (30), às 14h, a pedra fundamental para início das obras da Policlínica de Marapicu, em conjunto com o Ministério da Saúde. A solenidade contou com a presença do prefeito Dudu Reina, o diretor do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa do Ministério da Saúde, André Bonifácio, a superintendente da Pasta no Rio de Janeiro, Cida Diogo, e de outras autoridades.

O projeto da policlínica foi apresentado pela Prefeitura ao Governo Federal, sendo posteriormente selecionado pelo Novo PAC Saúde 2025. O investimento é de R$16,9 milhões em recursos da União para a execução das obras. Há previsão de um segundo repasse para a aquisição de equipamentos e mobiliários, totalizando R$ 30 milhões.

A nova unidade vai ampliar a rede municipal de saúde, com atendimentos ambulatoriais, exames diagnósticos, consultas em diversas especialidades médicas, exames de média complexidade e pequenas cirurgias. A policlínica vai beneficiar moradores de Marapicu, Cabuçu e bairros do entorno da RJ-105 (Estrada de Madureira). A previsão é de conclusão das obras em 2027.

Além da nova unidade, Nova Iguaçu também foi contemplada pelo Novo Pac Saúde 2025 com equipamentos modernos para fortalecer a atenção primária e especializada, como ultrassom portátil, retinógrafo, kits de telemedicina para consultas online e equipamentos Point of Care (POC), que agilizam exames laboratoriais.