O prefeito Dudu Reina acompanhou o andamento das intervenções ao lado do governador Cláudio Castro - Divulgação

O prefeito Dudu Reina acompanhou o andamento das intervenções ao lado do governador Cláudio CastroDivulgação

Publicado 28/01/2026 07:44

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu e o Governo do Estado do Rio de Janeiro avançam com obras de macrodrenagem, drenagem pluvial e recuperação asfáltica no bairro Miguel Couto, com o objetivo de reduzir os alagamentos históricos registrados durante as chuvas de verão. Das 19 ruas previstas no projeto, 11 já foram concluídas, totalizando 5,5 quilômetros de vias beneficiadas. O prefeito Dudu Reina acompanhou o andamento das intervenções ao lado do governador Cláudio Castro.

O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Nova Iguaçu e está sendo executado pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras Públicas. As obras incluem a implantação de galerias pluviais de grande porte, que ampliam a capacidade de escoamento da água da chuva e reduzem o acúmulo em pontos críticos do bairro.

“É uma obra esperada há décadas e que enfrenta um problema histórico de alagamentos. Com as galerias e a manutenção permanente dos valões, vamos reduzir significativamente os impactos das chuvas. Cerca de 70% do projeto já foi executado”, afirmou o prefeito Dudu Reina.

Na Rua Professora Marli Pereira de Carvalho, as autoridades vistoriaram os serviços e conversaram com moradores, que relataram a expectativa de melhora, principalmente nos períodos de maior volume de chuva.

Ainda em Nova Iguaçu, o prefeito e o governador visitaram o Polo Integrado Paulo Falcão, da Faetec, que passa por obras de modernização e reestruturação. A unidade resulta da unificação de dois polos da fundação no município e vai oferecer mais conforto, acessibilidade e melhores condições de ensino. O espaço contará com 504 vagas em cursos de qualificação profissional, além de abrigar uma unidade do Café do Povo e um polo do Cederj, ampliando o acesso à educação e à formação profissional na região.

