Prefeitura de Nova Iguaçu abriu processo seletivo para vagas na Secretaria Municipal de Assistência SocialDivulgação
Prefeitura de Nova Iguaçu abre processo seletivo para reforçar a rede de assistência social
A remuneração para os cargos em disputa varia entre R$1.700,00 e R$4.000,00
Prefeitura de Nova Iguaçu promove ação ambiental no Rio São Pedro e mobiliza moradores
Operação reforça a importância da sensibilização para a conservação dos recursos naturais
Prefeitura de Nova Iguaçu resgata animal vítima de maus-tratos e demole chiqueiro irregular às margens do Rio Tinguá
O responsável pelo local não foi localizado. Local causava poluição ambiental e colocava em risco a saúde dos animais e do rio
Prefeitura de Nova Iguaçu reforça uso do Portal do Contribuinte para emissão da NFS-e
Os contribuintes podem continuar emitindo suas notas fiscais diretamente na plataforma já utilizada no dia a dia
Prefeitura de Nova Iguaçu inicia efetivação de matrículas para o ano letivo de 2026
Para confirmar a vaga, os responsáveis devem comparecer à unidade escolar indicada no comprovante da pré-matrícula
Previni de Nova Iguaçu é premiado nacionalmente por boas práticas de gestão
Considerado o "Oscar da Previdência", o prêmio é uma das mais importantes iniciativas do setor
Nova Iguaçu intensifica limpeza de rios e valões para evitar transbordamentos
Somente no ano passado, mais de 50 mil toneladas de resíduos foram retiradas de rios e valões
Prefeitura de Nova Iguaçu intensifica ações de segurança em Tinguá durante o verão
Intervenção ocorre aos sábados, domingos e feriados, sempre que houver sol, das 7h às 20h
Defesa Civil de Nova Iguaçu faz mais de 1.100 vistorias e reforça prevenção de riscos
O trabalho é fundamental para prevenir riscos e evitar acidentes mais graves
