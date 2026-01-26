Prefeitura de Nova Iguaçu abriu processo seletivo para vagas na Secretaria Municipal de Assistência Social - Divulgação

Publicado 26/01/2026 07:00

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu vai abrir o processo seletivo para o Programa de Fortalecimento Temporário da Assistência Social (PROAS-NI). Ao todo, serão oferecidas 222 vagas temporárias, distribuídas entre os cargos de cuidador social (diurno e noturno), cozinheiro, auxiliar operacional, educador social, orientador social, oficineiro (em diversas áreas) e pedagogo, além de assistente de gestão, assessor de gestão e diretor de gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A remuneração varia entre R$1.700,00 e R$4.000,00.

A inscrição para a seleção é gratuita e deve ser realizada por meio do link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/processo-seletivo-simplificado/ . Os candidatos interessados poderão se inscrever entre às 10h do dia 26/01 e às 17h do dia 27. O prazo da contratação temporária é de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por até 3 anos. A validade do processo também é de 1 ano após a data da publicação da homologação do concurso.

“Essa seleção é muito importante para reforçar a nossa rede de assistência social. Precisamos de profissionais comprometidos, que queiram somar, trocar experiências e ajudar a fortalecer o atendimento à população que mais precisa. Com o PROAS-NI, conseguimos ampliar os serviços e oferecer um cuidado mais próximo e humano”, afirma Elaine Medeiros, secretária municipal de Assistência Social.

A seleção dos candidatos será feita em etapa única, com caráter eliminatório e classificatório, baseada na análise de currículos. Serão levados em consideração os títulos acadêmicos e a experiência profissional relacionados às atividades do cargo pretendido, conforme os critérios estabelecidos no edital, disponível em: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/processo-seletivo-simplificado/

A classificação seguirá a pontuação obtida pelos inscritos e, em caso de empate, terão preferência aqueles com maior titulação, maior experiência na área e, por fim, o candidato mais velho. A apresentação do currículo, com a comprovação das formações e experiências, é obrigatória no ato da inscrição.

