A ação foi realizada por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), em parceria com o INEA, ICMBio, Ibama e a Associação de Moradores da região - Divulgação

Publicado 25/01/2026 13:43

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu promoveu, neste fim de semana, um mutirão de limpeza nas margens do Rio São Pedro, no bairro de Jaceruba. A ação foi realizada por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), em parceria com o INEA, ICMBio, Ibama e a Associação de Moradores da região. O objetivo foi de limpar toda a extensão do rio até a Cachoeira de Jaceruba.

Importante para o abastecimento da população e como ponto turístico local, o Rio São Pedro tem sofrido com o acúmulo de lixo e resíduos em suas margens. Diante desse cenário, o mutirão também teve como foco a organização da área, com ações de sinalização e controle de acesso. Ao longo da trilha, foram instaladas placas informativas e proibitivas, orientando os visitantes e contribuindo para a preservação ambiental do local.

“O Rio São Pedro tem um papel fundamental para a população, tanto no abastecimento quanto no lazer. A limpeza das margens e a organização do espaço ajudam a proteger o meio ambiente e garantem mais segurança e qualidade para quem frequenta a região”, destacou o subsecretário de Meio Ambiente, Edgar Martins.

Durante o percurso, equipes da SEMAM orientaram voluntários e moradores sobre práticas de preservação do rio e da Cachoeira de Jaceruba. A ação de educação ambiental integra a programação do Dia Mundial da Educação Ambiental, celebrado na próxima segunda-feira (26), e reforça a importância da sensibilização para a conservação dos recursos naturais.

Morador de Jaceruba e presidente da associação de moradores do bairro, José Rodrigues Neto, de 41 anos, destacou a mobilização coletiva e a importância da iniciativa para a comunidade.

“É muito gratificante ver tanta gente unida, órgãos públicos, moradores e voluntários, trabalhando juntos para melhorar o lugar onde a gente vive. Isso mostra que, quando todo mundo participa, a cidade só tem a ganhar”, afirmou.