Emanuel saiu realizado da Feira com seu novo amigo de quatro patas - Divulgação

Publicado 12/01/2026 07:00

Nova Iguaçu - O menino Emanuel Souza, de 9 anos, fez um pedido ao pai Rubem Souza, de 46: “Quero ter um irmãozinho de quatro patas!”. O sonho da criança foi realizado neste sábado (10), após ele adotar uma cachorrinha na primeira campanha de adoção de animais de 2026, promovida pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Defesa e Proteção dos Animais, no Top Shopping.



Ao todo, 21 bichinhos, entre cães e gatos, já castrados, vacinados e vermifugados, com exceção dos filhotes, que ainda não atingiram a idade ideal para os procedimentos, foram levados ao evento. Nove deles foram adotados.



“Sempre quis ter meu cachorrinho. Toda hora pedia ao meu pai. Quando soube que iria ter a campanha, pedi pra vir e adotar. Agora estou mais feliz. Vou poder brincar com a Flora – nome dado à cadela sem raça definida, de aproximadamente 2 anos, – dar muito carinho, atenção e amor”, disse Emanuel.



Pai de Emanuel, o socorrista Rubem Souza contou que mais do que adotar, o convívio com um animal, trabalha com o psicológico da criança e a deixa com mais responsabilidade. “Meu filho vai crescer ajudando a mãe, mantendo a alimentação do cão em dia, sabendo que é responsável pelo animal. Isso é importante. Outra coisa legal é que a Flora foi que nos escolheu”, brincou o rapaz.



Mais do que encontrar um pet, a proposta é incentivar a adoção responsável. Todo o processo é feito com cuidado. Os interessados precisam preencher um formulário com informações sobre o lar, a rotina da família e os cuidados que poderão oferecer no dia a dia. A ideia é simples e essencial: garantir que cada animal seja acolhido em um ambiente seguro, com atenção, carinho e qualidade de vida desde o primeiro dia.



“Adotar é um gesto de amor e nosso objetivo é conseguir um novo lar responsável para esses bichinhos, pois eles merecem respeito e muito carinho. Ver uma pessoa adotando um animal nos emociona. É o resultado de um trabalho bem feito”, afirmou o secretário municipal de Defesa e Proteção dos Animais, Marcelo Reis.



Desde o início da campanha, em 2023, cerca de 300 animais já foram adotados. Somente no ano passado, durante as 15 ações realizadas, 110 cães e gatos ganharam um novo lar.