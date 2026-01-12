Emanuel saiu realizado da Feira com seu novo amigo de quatro patasDivulgação
Ao todo, 21 bichinhos, entre cães e gatos, já castrados, vacinados e vermifugados, com exceção dos filhotes, que ainda não atingiram a idade ideal para os procedimentos, foram levados ao evento. Nove deles foram adotados.
“Sempre quis ter meu cachorrinho. Toda hora pedia ao meu pai. Quando soube que iria ter a campanha, pedi pra vir e adotar. Agora estou mais feliz. Vou poder brincar com a Flora – nome dado à cadela sem raça definida, de aproximadamente 2 anos, – dar muito carinho, atenção e amor”, disse Emanuel.
Pai de Emanuel, o socorrista Rubem Souza contou que mais do que adotar, o convívio com um animal, trabalha com o psicológico da criança e a deixa com mais responsabilidade. “Meu filho vai crescer ajudando a mãe, mantendo a alimentação do cão em dia, sabendo que é responsável pelo animal. Isso é importante. Outra coisa legal é que a Flora foi que nos escolheu”, brincou o rapaz.
Mais do que encontrar um pet, a proposta é incentivar a adoção responsável. Todo o processo é feito com cuidado. Os interessados precisam preencher um formulário com informações sobre o lar, a rotina da família e os cuidados que poderão oferecer no dia a dia. A ideia é simples e essencial: garantir que cada animal seja acolhido em um ambiente seguro, com atenção, carinho e qualidade de vida desde o primeiro dia.
“Adotar é um gesto de amor e nosso objetivo é conseguir um novo lar responsável para esses bichinhos, pois eles merecem respeito e muito carinho. Ver uma pessoa adotando um animal nos emociona. É o resultado de um trabalho bem feito”, afirmou o secretário municipal de Defesa e Proteção dos Animais, Marcelo Reis.
Desde o início da campanha, em 2023, cerca de 300 animais já foram adotados. Somente no ano passado, durante as 15 ações realizadas, 110 cães e gatos ganharam um novo lar.
