Todo o material separado pelos moradores é encaminhado à cooperativa parceira, que comercializa com indústrias de reciclagem - Divulgação

Todo o material separado pelos moradores é encaminhado à cooperativa parceira, que comercializa com indústrias de reciclagemDivulgação

Publicado 05/01/2026 09:17

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu lançou um novo canal de cadastramento para moradores que desejam participar do Programa de Coleta Seletiva. Para aderir, basta preencher os seguintes dados: nome, telefone, endereço, CEP e ponto de referência, por meio do formulário digital disponível no link: https://bit.ly/4pTljm5. Depois do cadastro, o caminhão da coleta entrega ao morador um saco plástico transparente para armazenar o material reciclável.

Presente em todos os bairros e sub-bairros do município, o programa recolhe papel, papelão, caixas, vidros, sacos plásticos e garrafas PET, que são transformados em novos insumos. Atualmente, 4.300 escolas, residências e condomínios estão cadastrados, reunindo cerca de 15 mil participantes. Só este ano, 314 toneladas de recicláveis foram coletadas.

Para a coordenadora do Programa de Coleta Seletiva, Anna Clara Ramos, o novo formato de cadastramento deve ampliar ainda mais a adesão.

“Esse programa é importante porque evita que todo esse resíduo vá para o aterro sanitário, aumentando sua vida útil. O material é doado para uma cooperativa de catadoras, que vive dessa renda. Com o novo link, esperamos alcançar ainda mais participantes”, afirmou.



O crescimento tem sido consistente. No primeiro ano, em 2021, foram recolhidas 68 toneladas. Em 2024, o volume chegou a 208 toneladas. “Isso mostra o quanto o programa vem crescendo e ajudando a construir uma cidade mais justa, limpa e sustentável”, destacou Anna.



Todo o material separado pelos moradores é encaminhado à cooperativa parceira, que comercializa com indústrias de reciclagem. Além de gerar renda, o processo reduz a quantidade de resíduos enviados ao aterro sanitário e evita a poluição do solo, da água e do ar.



Entre os inscritos está a professora aposentada Luiza Ramos, de 66 anos, moradora de Santa Eugênia. Todas as terças-feiras, com apoio da neta Mariah, de 11 anos, ela higieniza e separa caixas de leite, papelão e garrafas plásticas para entrega. Segundo Luiza, o lixo doméstico caiu em 90%. “Estou ensinando minha neta a fazer a diferença e falo com todos na rua sobre o programa.”



A Coleta Seletiva funciona de segunda a sábado, das 7h às 15h, conforme o cronograma por bairro.

