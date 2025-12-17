Agente do movimento sindical em defesa dos trabalhadores da educação e sacerdote do Ilê Oloóre Omolu - Divulgação

Publicado 17/12/2025 10:23

Nova Iguaçu - O Babalorixá Hélio Penna, agente do movimento sindical em defesa dos trabalhadores da educação e sacerdote do Ilê Oloóre Omolu - situado em Nova Iguaçu/RJ – lançou seu primeiro livro "Quando essa onda passar" na última semana, na livraria Folha Seca, que fica na rua do Ouvidor - Centro do Rio. O título já se encontra disponível para venda no site da Editora Telha.

Sua primeira publicação traz contos que nos convidam a atravessar realidades, sensações e afetos. O autor revela sua escrita elegante e fluida ao trazer à tona esperança, espiritualidade, tragédia, vida cotidiana e raízes transitando por entre o que, muitas vezes, a sociedade tenta não ver: a violência, a identidade, o negro e a periferia.

Hélio Penna é um homem preto, nascido e criado por mulheres potentes do Rio de Janeiro. Sua escrita reflete a realidade daqueles que são sistematicamente vulnerabilizados pela sociedade.