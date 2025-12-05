Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 05/12/2025 16:45

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou, nesta semana, uma sessão solene em homenagem aos policiais civis e militares e à Guarda Municipal, que se destacaram pelos relevantes serviços prestados à segurança pública de todo o Estado do Rio. A iniciativa foi proposta pelo vereador Igor Porto, que destacou a importância de reconhecer o trabalho diário desses profissionais que atuam na linha de frente da proteção à população.

Durante a solenidade, policiais de diferentes unidades foram agraciados com moções de aplausos e congratulações. Entre os homenageados estavam agentes que participaram de operações estratégicas, ações de prevenção, investigações de grande impacto e iniciativas comunitárias. Presente à solenidade, o deputado estadual Delegado Carlos Augusto também entregou moções aprovadas pela Assembleia Legislativa.

Em seu discurso, o vereador Igor Porto ressaltou que a homenagem é uma forma de agradecer e valorizar o esforço de quem, mesmo diante das dificuldades, mantém o compromisso com a segurança da cidade.

“Esses homens e mulheres arriscam suas vidas diariamente para garantir a tranquilidade de nossas famílias. É nosso dever reconhecer publicamente esse trabalho heroico, que muitas vezes acontece de forma silenciosa, longe dos holofotes”, afirmou o parlamentar.

O vereador também destacou que o fortalecimento da segurança pública depende do apoio institucional e do reconhecimento da sociedade.

“A Câmara Municipal está de portas abertas para dialogar e apoiar iniciativas que contribuam para oferecer melhores condições de trabalho às forças de segurança. Homenagear é também reafirmar nosso compromisso com políticas públicas que valorizem esses profissionais”, completou.

A sessão contou com a presença de autoridades civis e militares, representantes de batalhões e delegacias, familiares dos homenageados e moradores da cidade. O evento foi marcado por momentos de emoção, agradecimentos e reconhecimento mútuo entre o Poder Legislativo e as forças de segurança.