Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana
Câmara de Nova Iguaçu homenageia forças de segurança em sessão solene
Policiais de diferentes unidades foram agraciados com moções de aplausos e congratulações
Em seus 21 anos de atividade, OSC Cidadania Sinfônica fecha 2025 com primeiro polo de atividade sociocultural na Baixada Fluminense, reconhecido com Prêmio Heloneida Studart
Moradores de todas as idades do bairro Km 32, em Nova Iguaçu
Restaurante do Povo de Nova Iguaçu comemora um ano com mais de 750 mil refeições servidas
De lá para cá, já são mais de 750 mil refeições servidas, um marco para a segurança alimentar no município
Com inscrições gratuitas, Firjan SESI realiza Torneio de Robótica na Escola Firjan SESI Nova Iguaçu
Competição conta com a participação de 61 equipes de todo o estado. Vencedores se classificam para a etapa nacional, competindo por uma vaga no mundial
Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprova a LOA 2026 com foco em investimentos, transparência e equilíbrio fiscal
Texto define a previsão de receitas e fixa as despesas do município para o próximo ano
Prefeitura de Nova Iguaçu e Marinha do Brasil firmam parceria para qualificação profissional de jovens em área de vulnerabilidade social
O acordo visa oferecer 400 vagas em cursos técnicos profissionalizantes gratuitos
Hospital Iguassú registra aumento de 47,5% nos nascimentos prematuros e reforça cuidados no Mês da Prematuridade
Crescimento reforça a importância da campanha Novembro Roxo, dedicada à conscientização e prevenção da prematuridade
Iniciada a construção do batalhão da Polícia Militar em Nova Iguaçu
Obra reivindicada pelo deputado Carlinhos BNH será concluída em 2026, anuncia governador Cláudio Castro
Câmara de Nova Iguaçu aprova projeto que regulamenta o uso de celulares por alunos nas escolas
As escolas deverão estabelecer regras claras sobre quando e como os aparelhos poderão ser utilizados
