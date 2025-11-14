Governador Claudio Castro afirmou que inauguração será no próximo anoDivulgação
Construção do batalhão da PM em Nova Iguaçu começa na próxima semana
Licitação foi homologada, permitindo início dos trabalhos nos próximos dias
Planejamento financeiro de Nova Iguaçu para 2026 é aprovado pela Câmara Municipal
Votação consolida o planejamento orçamentário que orientará todas as políticas públicas da cidade em 2026
FIA-RJ promove ação social em Nova Iguaçu com atividades para crianças e famílias
Evento acontece neste sábado (08/11) e oferece serviços, lazer e orientação à comunidade local
Festival de Artes de Nova Iguaçu encerra programação com celebração à Semana Nacional da Cultura
Dia será recheado de atrações. Confira os locais e horários
Nova Iguaçu tem PPA 2026–2029 aprovado pela Câmara Municipal
O texto contempla investimentos em áreas estratégicas como saúde, educação, mobilidade urbana, habitação, meio ambiente, segurança e desenvolvimento econômico
Shopping Nova Iguaçu promove Aulão Pré-ENEM no próximo sábado
O evento é gratuito e aberto ao público sem necessidade de inscrição prévia
Câmara Municipal de Nova Iguaçu avança em transparência, segundo o TCE
Resultado reflete a ampliação do acesso às informações sobre a administração municipal
Câmara de Nova Iguaçu aprova criação do "Selo Empresa Amiga da Juventude"
A proposta tem como objetivo reconhecer e valorizar empresas que desenvolvem ações voltadas à inserção de jovens no mercado de trabalho
Papai Noel é atração de shopping, neste fim de semana, em Nova Iguaçu
O tema da temporada é "Um Natal de Encontros", conceito que celebra os bons momentos
