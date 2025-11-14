Governador Claudio Castro afirmou que inauguração será no próximo ano - Divulgação

Publicado 14/11/2025 10:02

Nova Iguaçu - As obras para construção do batalhão da Polícia Militar de Nova Iguaçu começam na próxima semana. O resultado da licitação já foi homologado, permitindo o início dos trabalhos, anunciou o deputado estadual Carlinhos BNH (PP) junto ao presidente do Progressistas no Rio de Janeiro, deputado federal Dr. Luizinho, que destinará emenda de R$ 5 milhões para a compra de equipamentos para a nova unidade da PM. A intenção é inaugurar o batalhão em 2026, anunciou o governador Cláudio Castro.

Embora seja considerada capital da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu é a única cidade da região que não tem o seu próprio batalhão. Anteriormente, a cidade teve um, que ficava onde hoje é o município de Mesquita, emancipado em 1999.

Morador de Nova Iguaçu, o deputado Carlinhos BNH foi o autor da Indicação Legislativa ao governo estadual solicitando a construção do batalhão da PM. “Há mais de 50 anos a população de Nova Iguaçu espera esse momento para fortalecer a segurança. Sou PM há 25 anos e fico feliz em contribuir para que nossos irmãos de farda tenham melhores condições de trabalho. Essa obra é muito mais que a concretização de um sonho, é um símbolo de respeito e compromisso com a vida”, destaca o deputado.

A pedido do líder do PP na Alerj, o deputado Dr. Luizinho anunciou que destinará emenda de R$ 5 milhões para assegurar plenas condições de trabalho aos policiais militares do futuro batalhão de Nova Iguaçu.

“Vou fazer a seu pedido, Carlinhos, uma emenda de R$ 5 milhões para colocar todos os equipamentos do nosso batalhão: os carros, o armamento, os coletes para proteger os policiais”, disse Dr. Luizinho.