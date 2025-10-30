Peças infantis serão encenadas no Shopping Nova Iguaçu nos fins de semana - Divulgação

Publicado 30/10/2025 15:32

Nova Iguaçu – Neste sábado (1), o Papai Noel chega ao Shopping Nova Iguaçu para inaugurar a época mais mágica do ano com uma grande festa que terá início no Quintal da Pedreira, às 17h. A chegada marca o início oficial da programação natalina do empreendimento, onde as atividades são pensadas para proporcionar momentos inesquecíveis com a família e amigos. Este ano, o tema da temporada é “Um Natal de Encontros”, conceito que celebra os bons momentos e as oportunidades de compartilhar o melhor do Natal: amor, encontros, boas risadas e solidariedade.

Dentro do conceito “O Melhor do Natal é Compartilhar”, que norteia a campanha institucional da Ancar neste fim de ano, o público também é convidado a compartilhá-los com quem mais precisa através da campanha Natal Sem Fome, realizada em parceria com a ONG Ação da Cidadania. Durante a temporada, o shopping terá um ponto de coleta de alimentos não perecíveis, no piso G2, em apoio à campanha, realizada há nove anos pela plataforma de shoppings Ancar nos shoppings da rede em todo o Brasil.

E não poderia haver lugar mais especial para a chegada do Papai Noel do que o Quintal da Pedreira, espaço ao ar livre já consolidado como o ponto de encontro da Baixada Fluminense. Criado com o propósito de promover bons momentos e experiências, o Quintal reforça seu papel como ambiente de celebração e conexão, com cenários interativos e instagramáveis.

A partir das 17h, o bom velhinho lidera a Parada Natalina, que percorrerá os corredores do shopping, ao lado do Mascote Super Laranja, personagens temáticos e banda. A fachada e o corredor principal do empreendimento também serão iluminados, completando o clima festivo.

“Neste Natal, celebramos os encontros que tornam esta época especial. E nada mais simbólico do que realizar essa abertura no Quintal da Pedreira, espaço já reconhecido por promover encontros na Baixada Fluminense. É ali que promovemos conexões, convivência e experiências que refletem o espírito da nossa campanha”, afirma Luciane Treigher, gerente de Marketing do Shopping Nova Iguaçu.

Após a abertura do Natal, o Papai Noel estará disponível para fotos no trono natalino das 19h às 22h. Ao longo da temporada, ele também estará disponível de segunda a sexta, das 13h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. Como o Shopping Nova Iguaçu é pet friendly, cães e gatos também poderão registrar esse momento em um troninho especial para pets, ao lado do trono oficial do Papai Noel. O serviço de fotografias é pago, com preços a partir de R$40. Para mais informações sobre valores e possíveis descontos, acesse o app do shopping.

Serviço

Natal de Encontros – Shopping Nova Iguaçu

Data: 01/11

Horário: a partir das 17h

Onde: Quintal da Pedreira, Piso Térreo

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 - Bairro da Luz

Evento gratuito