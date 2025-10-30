Manifesto antirracista "Dos Nossos Para os Nossos" tem apresentação única neste sábado, no Sesc Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 30/10/2025 14:41

Nova Iguaçu - Novembro chegou e, com ele, o mês da Consciência Negra — tempo de celebrar, refletir e fortalecer nossas raízes. E pra deixar a data ainda mais potente, o Coletivo AfroMaré desembarca na Baixada Fluminense com o espetáculo “Dos Nossos Para Os Nossos”, neste sábado (01), às 19h, no Sesc Nova Iguaçu, dentro da programação do Sesc Pulsar.

A montagem é um verdadeiro grito de afirmação da cultura preta e de enfrentamento ao racismo estrutural por meio da arte. Dirigido por Tiago Ribeiro, o espetáculo mistura projeções mapeadas, coreografias, músicas autorais e uma dramaturgia potente — tudo costurado por muita ancestralidade, corpo e voz.

Em cena, o cotidiano atravessado pelo racismo ganha força política e poética. O resultado é uma celebração vibrante das nossas histórias e um tributo a grandes referências da negritude brasileira como Mariana Nunes, Rei Black, Liniker, Alcione e o grupo Os Garotinhos — nomes que inspiram e fortalecem o legado da arte preta no país.

“Queremos que as pessoas saiam do teatro enaltecidas e empretecidas. ‘Dos nossos para os nossos’ quer levar cada espectador a refletir sobre nosso passado desabrasileirado, empretecer o presente e garantir que o futuro seja empretecido. Entender o Brasil é querer encarar a problemática da raça de frente. Inter-relacionar questões, informações, estatísticas, dados de gênero, etnia e classe social. Por isso, empretecer é preciso. Conscientizar é preciso. Somos o segundo lugar mais preto no mundo, afirma Tiago Ribeiro.

Sobre o espetáculo

‘Dos Nossos Para Os Nossos’ nasceu em 2018, a partir de uma esquete criada por Êlme e Patrick Congo. Desde então, cresceu e ganhou forma como um manifesto cênico que resgata narrativas silenciadas da população negra, denuncia o apagamento histórico e propõe uma reflexão sobre identidade, resistência e futuro.

Serviço:

Espetáculo: Dos Nossos Para Os Nossos

Local: Sesc Nova Iguaçu

Data: Sábado, 01 de novembro

Horário: 19h

Ingressos: A partir de R$ 5,00

Classificação: 16 anos

Duração: 70 minutos