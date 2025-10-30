Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação
Câmara de Nova Iguaçu aprova criação do "Selo Empresa Amiga da Juventude"
A proposta tem como objetivo reconhecer e valorizar empresas que desenvolvem ações voltadas à inserção de jovens no mercado de trabalho
Papai Noel é atração de shopping, neste fim de semana, em Nova Iguaçu
O tema da temporada é "Um Natal de Encontros", conceito que celebra os bons momentos
Mês da Consciência Negra ganha força e resistência com espetáculo do Coletivo Afromaré em Nova Iguaçu
Manifesto antirracista "Dos Nossos Para os Nossos" tem apresentação única neste sábado, no Sesc Nova Iguaçu
"Patrulha da Madrugada" reforça policiamento em Nova Iguaçu nas primeiras horas do dia
Ao todo, sete comboios, com mais de 50 agentes de segurança circulam em mais de 25 viaturas
Câmara de Nova Iguaçu aprova projeto que reconhece templos religiosos como atividade essencial
Iniciativa busca garantir a liberdade de crença e de culto, prevista na Constituição Federal
Nova Iguaçu é referência no tratamento da tuberculose grave com projeto inédito no Brasil
O serviço funciona duas vezes por mês no Centro de Saúde Vasco Barcelos
Câmara de Nova Iguaçu promove projeto "A Escola no Legislativo Iguaçuano" e aproxima universitários da política
Alunos conheceram o funcionamento da Câmara, visitaram o plenário e puderam vivenciar o papel dos vereadores
Nova Iguaçu oferece aulas gratuitas de futsal para pessoas com deficiência
Modalidade é novidade na Vila Olímpica e já beneficia dezenas de alunos
Projeto da Prefeitura de Nova Iguaçu ensina mais de 8 mil alunos a cuidar e respeitar os animais
Ação vai visitar 120 unidades escolares, levando médicos-veterinários e protetores de animais para conversar com alunos sobre proteção, responsabilidade e convivência saudável com espécies da fauna urbana.
