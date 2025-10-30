Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Publicado 30/10/2025 15:36

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou, nesta semana, em 1ª discussão, o projeto de lei que cria o “Selo Empresa Amiga da Juventude”, de autoria do vereador Claudinho da Kombi. A proposta tem como objetivo reconhecer e valorizar empresas que desenvolvem ações voltadas à inserção de jovens no mercado de trabalho, estimulando a responsabilidade social e o compromisso com o futuro da juventude iguaçuana.

Para o vereador Claudinho da Kombi, a iniciativa representa um passo importante para o fortalecimento das políticas públicas de juventude em Nova Iguaçu.

“Muitos jovens enfrentam dificuldades para conquistar o primeiro emprego. Com o selo, queremos estimular o setor privado a abrir mais portas e reconhecer quem já faz a diferença na vida desses jovens”, destacou o parlamentar.

De acordo com o projeto, o selo será concedido a empresas que promovam programas de estágio, aprendizagem, capacitação profissional e oportunidades de primeiro emprego para jovens do município. A certificação funcionará como um incentivo simbólico e institucional, destacando as empresas que investem no desenvolvimento social e econômico da cidade.

O presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, Dr. Marcio Guerreiros, parabenizou o autor do projeto e ressaltou a importância de ações que unem poder público e iniciativa privada.

“A juventude é o futuro da nossa cidade. Projetos como esse demonstram o compromisso da Câmara em apoiar iniciativas que geram oportunidades, reduzem desigualdades e fortalecem o desenvolvimento local”, afirmou Dr. Marcio.