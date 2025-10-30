Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 30/10/2025 19:00

Nova Iguaçu - O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) validou o índice de transparência da Câmara Municipal de Nova Iguaçu em 66,12% para o ano de 2025. O resultado será divulgado oficialmente em dezembro, mas já foi informado à procuradoria da Casa.

O percentual representa um crescimento expressivo, de 19,11 pontos percentuais em comparação à avaliação de 2024, quando a cidade havia alcançado 47,01%.

Com esse avanço, a Câmara deixou a classificação de nível básico e passou para o nível intermediário no ranking de transparência pública.

O resultado reflete a ampliação do acesso às informações sobre a administração municipal, com mais clareza na divulgação de dados e maior facilidade de consulta pela população.

Segundo o presidente da Casa, vereador Dr. Marcio Guerreiro, a melhora é resultado da continuidade de um trabalho iniciado pela gestão anterior.

"É só o começo. A gente está dando sequência a um trabalho sério e comprometido. Nosso objetivo é aumentar ainda mais o índice de transparência, pois a gente trabalha sempre pensando no que é melhor para a população de Nova Iguaçu", afirmou Guerreiro.

O crescimento foi alcançado no primeiro semestre de 2025, reforçando o compromisso da atual administração em seguir aumentando a transparência, a responsabilidade fiscal e o controle social.

O procurador-chefe da Casa, Leonardo Santos, reforça o compromisso da Câmara no que se refere ao aumento da transparência, o que significa não só deixar o Poder Legislativo mais visível para a população, mas também cumprir as diretrizes do Tribunal de Contas em atendimento aos princípios constitucionais da publicidade, da moralidade e da eficiência.