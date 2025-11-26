O acordo visa oferecer 400 vagas em cursos técnicos profissionalizantes gratuitos - Divulgação

Publicado 26/11/2025 09:41

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu, em uma iniciativa estratégica para promover a inclusão social e o desenvolvimento de jovens em áreas de vulnerabilidade, formalizou nesta semana uma parceria inédita com a Marinha do Brasil. O acordo visa oferecer 400 vagas em cursos técnicos profissionalizantes gratuitos, como parte de um esforço conjunto para ampliar o acesso à educação e ao mercado de trabalho na região.

A assinatura do termo de compromisso ocorreu no Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro, e contou com a presença do prefeito Dudu Reina e do Almirante de Esquadra (FN) Carlos Chagas Vianna Braga. A iniciativa é direcionada prioritariamente aos jovens do Km 32, uma localidade que receberá investimentos focados em capacitação e novas oportunidades.

“Estamos abrindo portas e criando um horizonte de possibilidades para muitos jovens. Estes cursos oferecem uma formação ampla e demonstram que é possível sonhar com o futuro. O apoio da Marinha do Brasil, da Unirio e de todos os parceiros reforça a importância estratégica deste projeto. O Km 32 é uma região que necessita de investimento e oportunidades, e é exatamente isso que estamos levando: educação, capacitação e portas abertas para os nossos jovens”, destacou o prefeito Dudu Reina.

Os interessados poderão se inscrever nos cursos de informática, operação de drones, mídias sociais e preparação para carreiras militares, que abrirão novas turmas no próximo ano. As aulas serão ministradas nos quartéis CIAMPA e Tonelero, localizados na Avenida Brasil, em Campo Grande, instalações reconhecidas pela excelência na formação de Fuzileiros Navais. As inscrições abrem em março de 2026 e deverão ser feitas presencialmente no CRAS Águas de Guandu, no bairro Jardim Paraíso.

O projeto conta ainda com a colaboração da Pastoral do Menor, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e da ONG Promacon, o que fortalece sua base pedagógica e seu alcance social.

Elaine Medeiros, secretária municipal de Assistência Social, ressaltou a importância da colaboração interinstitucional.

“Este é um projeto de qualificação profissional focado nos jovens do Km 32. Graças ao apoio dos parceiros, conseguimos ampliar o acesso para a população de Nova Iguaçu como um todo e já estamos construindo novas parcerias para 2026, sempre com o objetivo de levar mais oportunidades e formação de qualidade”, concluiu.