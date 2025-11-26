O acordo visa oferecer 400 vagas em cursos técnicos profissionalizantes gratuitosDivulgação
Prefeitura de Nova Iguaçu e Marinha do Brasil firmam parceria para qualificação profissional de jovens em área de vulnerabilidade social
Prefeitura de Nova Iguaçu e Marinha do Brasil firmam parceria para qualificação profissional de jovens em área de vulnerabilidade social
Hospital Iguassú registra aumento de 47,5% nos nascimentos prematuros e reforça cuidados no Mês da Prematuridade
Crescimento reforça a importância da campanha Novembro Roxo, dedicada à conscientização e prevenção da prematuridade
Iniciada a construção do batalhão da Polícia Militar em Nova Iguaçu
Obra reivindicada pelo deputado Carlinhos BNH será concluída em 2026, anuncia governador Cláudio Castro
Câmara de Nova Iguaçu aprova projeto que regulamenta o uso de celulares por alunos nas escolas
As escolas deverão estabelecer regras claras sobre quando e como os aparelhos poderão ser utilizados
Construção do batalhão da PM em Nova Iguaçu começa na próxima semana
Licitação foi homologada, permitindo início dos trabalhos nos próximos dias
Planejamento financeiro de Nova Iguaçu para 2026 é aprovado pela Câmara Municipal
Votação consolida o planejamento orçamentário que orientará todas as políticas públicas da cidade em 2026
FIA-RJ promove ação social em Nova Iguaçu com atividades para crianças e famílias
Evento acontece neste sábado (08/11) e oferece serviços, lazer e orientação à comunidade local
Festival de Artes de Nova Iguaçu encerra programação com celebração à Semana Nacional da Cultura
Dia será recheado de atrações. Confira os locais e horários
Nova Iguaçu tem PPA 2026–2029 aprovado pela Câmara Municipal
O texto contempla investimentos em áreas estratégicas como saúde, educação, mobilidade urbana, habitação, meio ambiente, segurança e desenvolvimento econômico
