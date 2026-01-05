A Escola Municipal Dr. José Fróes Machado foi contemplada na edição 2025 da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF) - Divulgação

Publicado 05/01/2026 09:05

Nova Iguaçu - Aprender a cuidar do dinheiro desde cedo, ajudar nas decisões da casa e planejar o futuro fizeram a diferença para a rede municipal de ensino de Nova Iguaçu. A Escola Municipal Dr. José Fróes Machado foi contemplada na última edição da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF), ficando entre as 54 escolas públicas premiadas em todo o país, na modalidade sorteio, com duas unidades selecionadas por estado.

Como premiação, a escola receberá um kit educacional no valor de R$ 100 mil, que poderá ser destinado à implantação de laboratórios de informática, ciências ou robótica, além de outros recursos pedagógicos, como biblioteca digital e aparelhos de ar-condicionado. A premiação também prevê incentivos financeiros destinados à equipe pedagógica da unidade, conforme critérios estabelecidos pela organização da olimpíada.

“Esse reconhecimento reflete o trabalho pedagógico que já é desenvolvido de forma transversal em conjunto com as outras áreas do conhecimento em nossa rede municipal. Temos investido em ações que fortalecem a aprendizagem, ampliam oportunidades e envolvem cada vez mais as escolas em projetos e olimpíadas educacionais. Com os estímulos certos, os resultados tendem a crescer ainda mais”, destacou a secretária municipal de Educação, Virgínia Rocha.

A OLITEF é uma iniciativa gratuita voltada a estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, de escolas públicas e privadas, e tem como foco o ensino de educação financeira básica, renda fixa e renda variável, de forma acessível, lúdica e alinhada ao cotidiano dos alunos.