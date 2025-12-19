Iniciativa inclui simulações de evacuação com a Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova IguaçuDivulgação
Nova Iguaçu é destaque nacional em campanha de prevenção e segurança nas escolas
Resultado reafirma a continuidade das políticas de prevenção, segurança e protagonismo estudantil na rede municipal
Nova Iguaçu é destaque nacional em campanha de prevenção e segurança nas escolas
Resultado reafirma a continuidade das políticas de prevenção, segurança e protagonismo estudantil na rede municipal
Câmara Municipal de Nova Iguaçu encerra última sessão ordinária do ano com aprovação de projeto que garante prioridade no atendimento a mulheres com endometriose
Casa legislativa retoma os trabalhos no próximo ano, pautada pelos interesses do município
Babalorixá de Nova Iguaçu lança livro de contos inspirado na vida cotidiana das periferias
O título já se encontra disponível para venda no site da Editora Telha
Inscrições abertas para a Corrida e Caminhada do Aniversário de Nova Iguaçu
Kits promocionais são vendidos a partir de R$ 64,90. Prova está marcada para 24 de janeiro
Nova Iguaçu faz história na assistência às vítimas de tragédia ambiental no Paraná
Ação foi a realizada a convite da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Nova Iguaçu
Reserva Biológica de Tinguá agora é patrimônio do Estado do Rio de Janeiro
Lei 11.043/2025 reconhece importância paisagística, turística e imaterial da área de proteção ambiental em Nova Iguaçu
Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprova três importantes projetos voltados ao esporte, à saúde e à prevenção de enchentes
Uma das ações cria o 'Agosto Verde', dedicado à prevenção e ao combate às enchentes em Nova Iguaçu
Boteco do Portuga, de Nova Iguaçu, se torna Patrimônio do estado do Rio de Janeiro
Projeto de Lei aprovado na Alerj concedeu a honraria ao estabelecimento da Baixada Fluminense
Um Natal feito à mão: a tradição sustentável que encanta a Baixada Fluminense
A artesã Bernardete Goulart já transformou a chegada do Natal em tradição na Baixada Fluminense
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.