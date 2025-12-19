Iniciativa inclui simulações de evacuação com a Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu - Divulgação

Iniciativa inclui simulações de evacuação com a Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 19/12/2025 12:04

Nova Iguaçu - Após o reconhecimento na edição anterior, a rede municipal de ensino de Nova Iguaçu volta a ter seu trabalho destacado em âmbito nacional, desta vez na 3ª Campanha Nacional de Incentivo à Criação das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, Doenças e Violências nas Escolas (CIPAs Escolares). O resultado reafirma a continuidade das políticas de prevenção, segurança e protagonismo estudantil na rede municipal.

Em 2025, a rede municipal implementou três novas CIPAs Escolares e realizou a renovação das comissões em outras 148 unidades, totalizando 151 escolas com CIPA ativa, o que garantiu a Nova Iguaçu o primeiro lugar entre os municípios com 101 a 300 escolas sob sua gestão.

Além do resultado quantitativo, o município foi reconhecido pelo projeto “Guardiões da Segurança”, que promove ações de prevenção nas escolas por meio do engajamento dos estudantes. A iniciativa inclui simulações de evacuação com a Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu, rodas de conversa do Maio Laranja desenvolvidas com caráter educativo, conduzidas por psicólogos e assistentes sociais da Secretaria Municipal de Educação (Semed), além de atividades pedagógicas voltadas à segurança no ambiente escolar.

“A CIPA Escolar fortalece a cultura do cuidado e da prevenção que já acontece dentro das nossas escolas, envolvendo estudantes e profissionais na construção de ambientes mais seguros, acolhedores e conscientes. Esse reconhecimento nacional mostra que investir em educação também é investir em proteção, cidadania e responsabilidade coletiva”, destacou a secretária municipal de Educação, Virgínia Rocha.

Como premiação, Nova Iguaçu receberá, em 2026, uma viagem educativa a Brasília para um estudante, um responsável e um professor, com todas as despesas custeadas pela organização da campanha.

A divulgação dos resultados ocorreu na última terça-feira (16), durante transmissão ao vivo pelo canal da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho (ENIT), no YouTube.