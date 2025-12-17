Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação
Câmara Municipal de Nova Iguaçu encerra última sessão ordinária do ano com aprovação de projeto que garante prioridade no atendimento a mulheres com endometriose
Casa legislativa retoma os trabalhos no próximo ano, pautada pelos interesses do município
Babalorixá de Nova Iguaçu lança livro de contos inspirado na vida cotidiana das periferias
O título já se encontra disponível para venda no site da Editora Telha
Inscrições abertas para a Corrida e Caminhada do Aniversário de Nova Iguaçu
Kits promocionais são vendidos a partir de R$ 64,90. Prova está marcada para 24 de janeiro
Nova Iguaçu faz história na assistência às vítimas de tragédia ambiental no Paraná
Ação foi a realizada a convite da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Nova Iguaçu
Reserva Biológica de Tinguá agora é patrimônio do Estado do Rio de Janeiro
Lei 11.043/2025 reconhece importância paisagística, turística e imaterial da área de proteção ambiental em Nova Iguaçu
Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprova três importantes projetos voltados ao esporte, à saúde e à prevenção de enchentes
Uma das ações cria o 'Agosto Verde', dedicado à prevenção e ao combate às enchentes em Nova Iguaçu
Boteco do Portuga, de Nova Iguaçu, se torna Patrimônio do estado do Rio de Janeiro
Projeto de Lei aprovado na Alerj concedeu a honraria ao estabelecimento da Baixada Fluminense
Um Natal feito à mão: a tradição sustentável que encanta a Baixada Fluminense
A artesã Bernardete Goulart já transformou a chegada do Natal em tradição na Baixada Fluminense
Nova Iguaçu inicia vacinação de gestantes contra vírus que causa a bronquiolite
Esta é a primeira vez que o imunizante é disponibilizado na rede pública de saúde do país
