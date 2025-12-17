Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Publicado 17/12/2025 10:56

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou, nesta semana, a última sessão ordinária de 2025, marcada por importantes deliberações e por mensagens de agradecimento e esperança dos vereadores à população iguaçuana.

O principal destaque foi a aprovação do projeto de lei que assegura prioridade no atendimento médico e nos serviços públicos de saúde para mulheres com endometriose. A proposta, amplamente defendida pelos parlamentares, estabelece que unidades de saúde municipais adotem medidas para acelerar consultas, exames e tratamentos, reduzindo o sofrimento de pacientes que enfrentam uma condição muitas vezes subdiagnosticada e incapacitante. Os vereadores Marcio Simpatia e Dr. Marcio Guerreiro assinam o projeto, aprovado em 2ª discussão.

Segundo os autores, a nova medida representa um avanço no cuidado à saúde da mulher e reforça o compromisso do Legislativo com pautas de proteção social.

“A endometriose afeta milhares de brasileiras, muitas delas aqui em Nova Iguaçu, e garantir prioridade é garantir dignidade, acolhimento e o direito ao tratamento adequado”, destacou Simpatia.

Além da pauta legislativa, a sessão também teve um clima de encerramento e confraternização. Os vereadores aproveitaram o momento para agradecer o apoio da população ao longo do ano e reforçar o compromisso de seguir trabalhando pelo desenvolvimento da cidade em 2026.

A Câmara Municipal retoma suas atividades legislativas após o recesso, em fevereiro de 2026, mantendo o compromisso com a transparência, o diálogo e a construção de políticas públicas que atendam às necessidades da cidade. Mas a Casa continua funcionando normalmente.