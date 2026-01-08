Quem preferir o atendimento presencial também poderá retirar o carnê na Central de Atendimento, na Prefeitura de Nova Iguaçu, na Rua Athaíde Pimenta de Moraes, nº 528, CentroDivulgação
IPTU 2026: carnê já pode ser emitido online em Nova Iguaçu
O pagamento em cota única garante um desconto de 10%, válido para quem quitar o imposto até o dia 10 de fevereiro
