Nova Iguaçu adotou novo sistema nacional de nota fiscal de serviços e simplifica emissão para contribuintes - Divulgação

Publicado 05/01/2026 12:00

Nova Iguaçu – A cidade de Nova Iguaçu passou a integrar o Sistema Nacional Unificado de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e Nacional), iniciativa do Governo Federal que padroniza, em todo o país, a emissão de notas fiscais para prestadores de serviços. A adesão ao novo modelo moderniza a administração tributária do município e torna o processo mais simples, ágil e acessível para empresas e profissionais autônomos.

Antes da implantação, cada município utilizava um sistema próprio, o que dificultava o cumprimento das obrigações fiscais, especialmente para quem presta serviços em diferentes cidades. Com a NFS-e Nacional, a nota passa a seguir um padrão único, facilitando o recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) e fortalecendo a fiscalização.

Segundo o secretário municipal de Fazenda e Fiscalização Tributária, Evandro Gonçalves de Almeida, a mudança representa um avanço significativo para os contribuintes. “Estamos dando um passo fundamental na modernização da gestão tributária do município. A NFS-e Nacional traz mais transparência, eficiência e segurança para o poder público e, principalmente, mais simplicidade para o contribuinte, que passa a contar com um sistema padronizado e acessível”, destacou.

Com o novo sistema, todas as notas fiscais emitidas em Nova Iguaçu passam a ser registradas em um banco de dados nacional, o chamado Ambiente de Dados Nacional. As informações podem ser compartilhadas entre as administrações tributárias municipais, estaduais, distrital e federal, ampliando a transparência e o controle fiscal.

A emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica pode ser feita pelo site oficial: https://nfsenovaiguacu.com/nfse/.