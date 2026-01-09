O espetáculo narra a história de uma família expulsa das terras onde trabalhava e que sai a pé rumo a São Paulo - Divulgação

Publicado 09/01/2026 20:46

Nova Iguaçu - A Cia. Cerne fará, a partir deste domingo, uma nova circulação pela Baixada Fluminense do espetáculo “Três Irmãos”, vencedor Prêmio Shell, um dos mais importantes do teatro brasileiro. A peça vai passar por Nova Iguaçu, São João de Meriti, Japeri e Duque de Caxias, sempre com entrada franca.

O espetáculo segue com a pesquisa sobre os grandes nomes que passaram pela cidade-sede da companhia teatral, em São João de Meriti. Desta vez, a turma se debruça pela passagem de Jorge Amado pelo município, onde morou quando exerceu o mandato de deputado federal, entre 1946 e 1948, presenciando de perto o próprio nascimento da cidade, emancipada em 1947.

“Três Irmãos” é livremente inspirado em Seara Vermelha, último romance escrito por Jorge Amado antes de partir para o exílio, finalizado e publicado enquanto morava em terras meritienses. O espetáculo narra a história de uma família expulsa das terras onde trabalhava e que sai a pé rumo a São Paulo, experimentando, no trajeto, a fome, morte, doenças e tantas outras penúrias.

A história usa como mote principal a vida dos três irmãos, que saíram de casa antes do grande êxodo da família: João vira policial, José se torna cangaceiro, e Juvêncio engaja-se no ativismo político. A partir dessas três formas distintas de se enfrentar as agruras da caatinga, Jorge Amado discute o Brasil de sua época, suas misérias e desigualdades.

O grupo tem apresentações marcadas para este domingo (11), às 19h, no Villelarte, em Nova Iguaçu; para a segunda (12), às 19h, na sede da Cia Cerne, em São João. No dia seguinte, terça-feira (13) será a vez do Espaço Código, em Japeri, encerrando as apresentações na sexta, 17h, no Goméia Galpão Criativo, em Duque de Caxias.