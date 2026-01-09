O espetáculo narra a história de uma família expulsa das terras onde trabalhava e que sai a pé rumo a São PauloDivulgação
Cia Cerne faz nova circulação de "Três Irmãos", peça vencedora do Prêmio Shell, pela Baixada Fluminense
Espetáculo vai percorrer as cidades de Nova Iguaçu, São João, Japeri e Caxias a partir de domingo
Cia Cerne faz nova circulação de "Três Irmãos", peça vencedora do Prêmio Shell, pela Baixada Fluminense
Espetáculo vai percorrer as cidades de Nova Iguaçu, São João, Japeri e Caxias a partir de domingo
União entre Legislativo e Executivo garante avanços e gestão responsável na Câmara Municipal de Nova Iguaçu em 2025
A iniciativa reflete não apenas a boa gestão administrativa da Câmara, mas também a relação institucional madura e cooperativa entre poderes
IPTU 2026: carnê já pode ser emitido online em Nova Iguaçu
O pagamento em cota única garante um desconto de 10%, válido para quem quitar o imposto até o dia 10 de fevereiro
Nova Iguaçu adota sistema nacional de nota fiscal de serviços e simplifica emissão para contribuintes
Adesão ao novo modelo moderniza a administração tributária do município
Prefeitura de Nova Iguaçu lança novo canal de cadastro no programa de Coleta Seletiva
Todo o material separado pelos moradores é encaminhado à cooperativa parceira, que comercializa com indústrias de reciclagem
Rede municipal de Nova Iguaçu é destaque em olimpíada nacional de educação financeira
Como premiação, unidade de ensino receberá um kit educacional no valor de R$ 100 mil
Prêmio Antônio Fraga celebra escritores e valoriza culturas indígenas em Nova Iguaçu
O Prêmio Antônio Fraga homenageia o escritor que viveu na Baixada Fluminense e se destacou por diversas obras
Menino de cinco anos vira sensação em Nova Iguaçu ao superar limites com um skate
Pequeno Yohan dá lição de vida com constante alegria e disposição em cima do skate
Nova Iguaçu é destaque nacional em campanha de prevenção e segurança nas escolas
Resultado reafirma a continuidade das políticas de prevenção, segurança e protagonismo estudantil na rede municipal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.