Para o presidente da Câmara, vereador Dr. Marcio Guerreiro, os resultados de 2025 são fruto da cooperação institucional - Divulgação

Publicado 08/01/2026 08:17

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu encerrou o ano de 2025 com um balanço amplamente positivo de suas ações legislativas e administrativas. Sob a presidência do vereador Dr. Marcio Guerreiro, o Legislativo iguaçuano se destacou pela responsabilidade com o dinheiro público, alta produtividade parlamentar e, principalmente, pela união dos vereadores em sintonia com o Poder Executivo, fator determinante para os avanços conquistados ao longo do ano.



Um dos principais marcos da gestão foi a devolução de R$ 5 milhões aos cofres da Prefeitura, resultado de uma política rigorosa de economia, planejamento e uso consciente dos recursos públicos.

A iniciativa reflete não apenas a boa gestão administrativa da Câmara, mas também a relação institucional madura e cooperativa entre Legislativo e Executivo, sempre pautada pelo interesse público e pelo desenvolvimento de Nova Iguaçu. Mesmo com o aumento no número de vereadores – de 11 para 23 parlamentares, o que elevou as despesas da Casa – foi possível manter o equilíbrio orçamentário e encerrar o exercício financeiro com saldo positivo.



Em 2025, a atuação parlamentar apresentou números expressivos: 121 projetos de lei votados sendo 85 projetos sancionados, 913 indicações legislativas, além da realização de 75 sessões ordinárias. A Casa também aprovou 84 decretos legislativos e 7 leis complementares, fortalecendo o arcabouço legal do município e contribuindo para uma administração pública mais eficiente.



Além da produção legislativa, a Câmara promoveu audiências públicas, sessões solenes e fóruns temáticos, que discutiram temas estratégicos como saúde, educação, meio ambiente, segurança pública, inclusão social e desenvolvimento urbano. Esses espaços ampliaram a participação popular e reforçaram o caráter democrático das decisões. A classe estudantil se aproximou da Casa através do projeto ‘A Escola no Legislativo Iguaçuano’.



Para o presidente da Câmara, vereador Dr. Marcio Guerreiro, os resultados de 2025 são fruto da cooperação institucional. “A união dos vereadores, aliada a uma relação respeitosa e colaborativa com o Executivo, foi essencial para garantir responsabilidade fiscal, avanços legislativos e ações concretas para a população. Quando os Poderes dialogam e trabalham juntos, quem ganha é a cidade”, destacou.



Com esse cenário de integração, responsabilidade e compromisso público, a Câmara Municipal de Nova Iguaçu consolida 2025 como um ano de importantes conquistas, reafirmando o Legislativo como parceiro do Executivo e agente fundamental para o desenvolvimento do município e a melhoria da qualidade de vida da população.