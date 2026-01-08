Para o presidente da Câmara, vereador Dr. Marcio Guerreiro, os resultados de 2025 são fruto da cooperação institucionalDivulgação
Um dos principais marcos da gestão foi a devolução de R$ 5 milhões aos cofres da Prefeitura, resultado de uma política rigorosa de economia, planejamento e uso consciente dos recursos públicos.
Em 2025, a atuação parlamentar apresentou números expressivos: 121 projetos de lei votados sendo 85 projetos sancionados, 913 indicações legislativas, além da realização de 75 sessões ordinárias. A Casa também aprovou 84 decretos legislativos e 7 leis complementares, fortalecendo o arcabouço legal do município e contribuindo para uma administração pública mais eficiente.
Além da produção legislativa, a Câmara promoveu audiências públicas, sessões solenes e fóruns temáticos, que discutiram temas estratégicos como saúde, educação, meio ambiente, segurança pública, inclusão social e desenvolvimento urbano. Esses espaços ampliaram a participação popular e reforçaram o caráter democrático das decisões. A classe estudantil se aproximou da Casa através do projeto ‘A Escola no Legislativo Iguaçuano’.
Para o presidente da Câmara, vereador Dr. Marcio Guerreiro, os resultados de 2025 são fruto da cooperação institucional. “A união dos vereadores, aliada a uma relação respeitosa e colaborativa com o Executivo, foi essencial para garantir responsabilidade fiscal, avanços legislativos e ações concretas para a população. Quando os Poderes dialogam e trabalham juntos, quem ganha é a cidade”, destacou.
Com esse cenário de integração, responsabilidade e compromisso público, a Câmara Municipal de Nova Iguaçu consolida 2025 como um ano de importantes conquistas, reafirmando o Legislativo como parceiro do Executivo e agente fundamental para o desenvolvimento do município e a melhoria da qualidade de vida da população.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.