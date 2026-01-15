O sistema municipal permanece disponível e funcional, garantindo praticidade, autonomia e segurança aos prestadores de serviços - Divulgação

Publicado 15/01/2026 08:00

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu informa que a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) segue ocorrendo normalmente por meio do Portal do Contribuinte do município, sem qualquer necessidade de acesso ao portal nacional. O sistema municipal permanece disponível e funcional, garantindo praticidade, autonomia e segurança aos prestadores de serviços.

Os contribuintes podem continuar emitindo suas notas fiscais diretamente na plataforma já utilizada no dia a dia, sem alterações no procedimento ou interrupções no serviço. A medida evita transtornos e assegura a continuidade das atividades de profissionais e empresas que dependem da emissão regular do documento.

O acesso ao sistema é feito pelo endereço eletrônico https://contribuinte.novaiguacu.rj.gov.br, canal oficial da Prefeitura de Nova Iguaçu para os serviços tributários municipais.

“O Portal do Contribuinte de Nova Iguaçu é uma ferramenta essencial para garantir agilidade, segurança e autonomia aos prestadores de serviços do município. Ao utilizar a plataforma municipal para a emissão da Nota Fiscal de Serviços, o contribuinte tem acesso a um sistema estável, integrado à nossa base tributária e com suporte direto da Prefeitura. Nosso objetivo é facilitar o cumprimento das obrigações fiscais e oferecer um atendimento cada vez mais eficiente e transparente à população”, afirmou o secretário municipal de Fazenda e Fiscalização Tributária, Evandro Almeida.

A Secretaria Municipal de Fazenda e Fiscalização Tributária reforça que o Portal do Contribuinte é o meio oficial para a emissão da NFS-e no município e orienta os usuários a desconsiderarem informações divergentes. Em caso de dúvidas, os contribuintes podem entrar em contato pelo e-mail cac@novaiguacu.rj.gov.br.