A ação ocorre em diversos pontos da cidade e faz parte do trabalho contínuo de manutenção e desassoreamento - Divulgação

A ação ocorre em diversos pontos da cidade e faz parte do trabalho contínuo de manutenção e desassoreamentoDivulgação

Publicado 14/01/2026 12:10

Nova Iguaçu - Com o objetivo de aumentar o escoamento das águas pluviais e reduzir os impactos das chuvas intensas durante o verão, o serviço de limpeza de rios e valões em Nova Iguaçu foi intensificado. A ação ocorre em diversos pontos da cidade e faz parte do trabalho contínuo de manutenção e desassoreamento realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Somente no ano passado, mais de 50 mil toneladas de resíduos foram retiradas de rios e valões.

“Esse trabalho é fundamental. O serviço, ao longo de 2025, limpou mais de 120 quilômetros de rios e valões na cidade. Encontramos objetos como pneus, carcaças de geladeiras, chassis de motos e vasos sanitários, entre outros, que causam problemas para a vazão das águas. Intensificamos as operações para preparar os rios para o início do verão, garantindo que eles estivessem em boas condições para escoar a água das chuvas com rapidez”, afirmou o secretário de Serviços Públicos de Nova Iguaçu, Alexandre Ferreira da Silveira.

No Rio Botas, no bairro de Comendador Soares, o serviço segue em dois pontos. Ali, a retirada de entulhos e pneus diminuiu de forma significativa. “Um sinal que a limpeza que fazemos tem sido positiva é que temos removido principalmente a terra que desce da Serra de Madureira. Isso mostra que a manutenção constante está funcionando”, destacou o secretário.

Além do Rio Botas, as equipes atuam também na Cacuia, Caioaba, Cabenga, na região de Prados Verdes, e no Rio das Velhas, também conhecido como Rio Guaraná, em Miguel Couto. Na próxima semana, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos começa a limpeza de um rio nas proximidades do Centro, onde funcionava um parque de diversões.

“É fundamental que a população colabore e não jogue lixo ou entulho nos rios. Esse mesmo material pode comprometer o escoamento da água e acabar alagando a casa dos próprios moradores”, alertou Alexandre.

A Prefeitura de Nova Iguaçu oferece gratuitamente o serviço de coleta domiciliar de entulhos, móveis, galhos, eletrodomésticos e materiais recicláveis. Os agendamentos podem ser feitos pelos telefones 0800 023 2626, 2768-9234, 2768-8024 (retirada de eletrodomésticos) ou por e-mail: Tgo.semusd@novaiguacu.rj.gov.br. Também é possível solicitar a coleta seletiva pelo link: https://bit.ly/4pTljm5