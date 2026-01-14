A ação ocorre em diversos pontos da cidade e faz parte do trabalho contínuo de manutenção e desassoreamentoDivulgação
Nova Iguaçu intensifica limpeza de rios e valões para evitar transbordamentos
Somente no ano passado, mais de 50 mil toneladas de resíduos foram retiradas de rios e valões
Prefeitura de Nova Iguaçu intensifica ações de segurança em Tinguá durante o verão
Intervenção ocorre aos sábados, domingos e feriados, sempre que houver sol, das 7h às 20h
Defesa Civil de Nova Iguaçu faz mais de 1.100 vistorias e reforça prevenção de riscos
O trabalho é fundamental para prevenir riscos e evitar acidentes mais graves
Primeira campanha de adoção de animais do ano é realizada em Nova Iguaçu
Mais do que encontrar um pet, a proposta é incentivar a adoção responsável
Cia Cerne faz nova circulação de "Três Irmãos", peça vencedora do Prêmio Shell, pela Baixada Fluminense
Espetáculo vai percorrer as cidades de Nova Iguaçu, São João, Japeri e Caxias a partir de domingo
União entre Legislativo e Executivo garante avanços e gestão responsável na Câmara Municipal de Nova Iguaçu em 2025
A iniciativa reflete não apenas a boa gestão administrativa da Câmara, mas também a relação institucional madura e cooperativa entre poderes
IPTU 2026: carnê já pode ser emitido online em Nova Iguaçu
O pagamento em cota única garante um desconto de 10%, válido para quem quitar o imposto até o dia 10 de fevereiro
Nova Iguaçu adota sistema nacional de nota fiscal de serviços e simplifica emissão para contribuintes
Adesão ao novo modelo moderniza a administração tributária do município
Prefeitura de Nova Iguaçu lança novo canal de cadastro no programa de Coleta Seletiva
Todo o material separado pelos moradores é encaminhado à cooperativa parceira, que comercializa com indústrias de reciclagem
