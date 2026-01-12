Durante as vistorias, equipes técnicas especializadas avaliam as edificações, encostas e áreas suscetíveis a desastres naturais ou tecnológicos - Divulgação

Publicado 12/01/2026 09:00

Nova Iguaçu - Atuando de forma preventiva e permanente para reduzir riscos à população, a Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu realizou, no último ano, mais de 1.138 vistorias técnicas em diferentes pontos do município. As ações têm como objetivo identificar situações de perigo, como ameaça de desabamento, deslizamentos, alagamentos e problemas estruturais em imóveis, garantindo mais segurança aos moradores.



Durante as vistorias, equipes técnicas especializadas avaliam as edificações, encostas e áreas suscetíveis a desastres naturais ou tecnológicos, observando sinais como rachaduras, infiltrações, movimentação de terra e comprometimento de estruturas. O trabalho é fundamental para prevenir riscos e evitar acidentes mais graves.



“Atuamos antes, durante e depois dos eventos adversos. Lidamos com deslizamentos e alagamentos, mas também com desastres tecnológicos, como problemas de engenharia e obras fora do padrão, com rachaduras ou ameaça de desabamento. A Defesa Civil precisa estar preparada para atuar 24 horas por dia”, garantiu o secretário de Defesa Civil de Nova Iguaçu, o coronel Jorge Ribeiro Lopes.



As vistorias em imóveis estão entre as principais ocorrências atendidas pela Defesa Civil neste ano. Os chamados envolvem, principalmente, imóveis com rachaduras, infiltrações, risco de queda, pontos de alagamento e ameaça de queda de árvores. Ao todo, foram 414 atendimentos desse tipo, o que representa mais de 36% de todas as ocorrências registradas em 2025.



“Quando somos acionados para fazer uma visita técnica, ao detectar um risco iminente, emitimos um auto de interdição e encaminhamos a família para um local seguro. Se ela não tiver como ir para casa de parentes ou amigos, acionamos a Secretaria Municipal de Assistência Social para fazer o acolhimento e oferecer um benefício, como o Aluguel Social. Temos que avaliar a estrutura do imóvel para garantir a segurança do morador”, enfatizou a superintendente da Defesa Civil Luana Souza.



A Defesa Civil orienta que os moradores fiquem atentos a sinais de alerta que indicam a necessidade de uma vistoria, como rachaduras ou fissuras em paredes, pisos ou tetos, infiltrações persistentes, estalos ou ruídos na estrutura, além de deslizamentos ou movimentação de terra próximos às residências. Ao identificar qualquer um desses indícios, a recomendação é acionar imediatamente o órgão para avaliação técnica. Em situações de risco, a Defesa Civil pode ser acionada pelos telefones 199, (21) 2667-5751 ou (21) 98160-9740.