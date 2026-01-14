O ano letivo de 2026 terá início no dia 23 de fevereiro, após o Carnaval, e contará com 206 dias letivos, conforme o calendário escolar da rede municipal. - Divulgação

Publicado 14/01/2026 15:00

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza entre 12 e 16 de janeiro de 2026 a efetivação das matrículas dos estudantes contemplados na 1ª e 2ª fases da pré-matrícula on-line da rede municipal de ensino.

O atendimento será feito pelo setor técnico-administrativo das unidades escolares, em atendimento externo, das 8h às 15h nas escolas com 1º e 2º turnos e turno intermediário, e das 8h às 17h nas escolas com 1º, 2º e 3º turnos.

Para confirmar a vaga, os responsáveis devem comparecer à unidade escolar indicada no comprovante da pré-matrícula e na listagem dos alunos contemplados, publicada no Diário Oficial de 19 de dezembro de 2025, munidos do número de protocolo, termo de compromisso e da documentação exigida.

No ato da matrícula, será necessária a apresentação de certidão de nascimento ou documento de identidade, CPF do estudante e do responsável, comprovante de residência, histórico escolar ou declaração de escolaridade, caderneta de vacinação, cartão do SUS e informação sobre fator sanguíneo (RH), além de outros documentos previstos em portaria.

Nova oportunidade

Os responsáveis por estudantes que não tenham sido contemplados nesta etapa poderão participar da 3ª fase da pré-matrícula on-line, de 19 a 23 de janeiro de 2026, pelo site matricula.novaiguacu.rj.gov.br. A lista será divulgada em 26 de janeiro, e a efetivação ocorrerá nos dias 29 e 30 de janeiro, mediante agendamento. Após esse período, as vagas remanescentes serão ofertadas diretamente pelas unidades escolares.

