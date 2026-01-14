O reconhecimento foi concedido em dezembro de 2025 e posiciona o Previni entre os melhores Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de grande porte do país - Divulgação

Publicado 14/01/2026 12:15

Nova Iguaçu - O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu (Previni) voltou a se destacar em âmbito nacional. O órgão conquistou o 4º lugar no Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão Previdenciária, promovido pela Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem). A cerimônia de entrega do prêmio aconteceu em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

O reconhecimento foi concedido em dezembro de 2025 e posiciona o Previni entre os melhores Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de grande porte do país. Considerado o “Oscar da Previdência”, o prêmio é uma das mais importantes iniciativas do setor. A avaliação leva em conta critérios rigorosos, como governança, sustentabilidade financeira e atuarial, transparência, controles internos, inovação e qualidade da gestão.

Para o diretor-presidente do Previni, Eduardo de Oliveira, a conquista reflete o amadurecimento da gestão previdenciária e o trabalho técnico desenvolvido pela equipe. Segundo ele, o resultado ganha ainda mais relevância diante do alto nível de competitividade da premiação.

“Nos últimos quatro anos, o Previni alcançou as primeiras colocações em duas ocasiões. Por isso, o 4º lugar obtido em 2025 representa um marco importante, especialmente entre institutos de grande porte”, afirmou.

Além da premiação nacional, o Previni também conquistou a Certificação Pró-Gestão RPPS, Nível III, concedida pelo Ministério da Previdência Social. Trata-se de um dos mais altos níveis do programa nacional de certificação institucional. Atualmente, cerca de 30 institutos em todo o Brasil possuem essa certificação. No Estado do Rio de Janeiro, apenas duas entidades alcançaram esse patamar.