iniciativa que oferece apoio educacional gratuito a estudantes da rede pública e pessoas em situação de vulnerabilidade social que desejam ingressar no Ensino Superior, Ensino Médio Técnico ou Ensino Médio Militar - Divulgação

Publicado 26/01/2026 11:00

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com as inscrições abertas para o Preparatório Municipal de Nova Iguaçu, iniciativa que oferece apoio educacional gratuito a estudantes da rede pública e pessoas em situação de vulnerabilidade social que desejam ingressar no Ensino Superior, Ensino Médio Técnico ou Ensino Médio Militar.

As inscrições poderão ser feitas até as 17h do dia 6 de fevereiro, exclusivamente por meio do formulário on-line: https://forms.gle/r8JTtstGV9upb5xm7 . Ao todo, serão disponibilizadas 240 vagas, sendo 160 para o pré-vestibular e 80 para o pré-técnico. A classificação será feita por ordem de inscrição deferida, com lista de espera para possíveis convocações ao longo do ano, em caso de desistências.

As turmas de pré-vestibular são voltadas para estudantes que já concluíram o Ensino Médio ou estejam cursando o último ano, com aulas focadas em exames como Enem, Uerj e Cederj. Já o pré-técnico é destinado a alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, com preparação para processos seletivos de instituições como Colégio Pedro II, Faetec, Cefet, IFRJ e escolas militares.

Para participar, é necessário comprovar renda familiar de até um salário-mínimo per capita. No caso do pré-técnico, estudantes de escolas particulares devem apresentar comprovante de bolsa de estudos. O Preparatório Municipal também é aberto à participação de pessoas com deficiência.

As aulas acontecerão na Escola Municipal Monteiro Lobato, aos sábados, das 7h às 17h, com conteúdo direcionado às principais exigências dos exames de ingresso. O objetivo do curso é complementar a formação escolar, ampliar oportunidades e apoiar o desenvolvimento acadêmico e profissional dos participantes.

Todas as dúvidas dos selecionados devem ser encaminhadas para o e-mail preparatorio.semed@novaiguacu.rj.gov.br.