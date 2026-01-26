O evento aconteceu no Complexo Cultural Mário Marques ? Teatro Sylvio Monteiro e integra a programação oficial de comemoração pelos 193 anos da cidade - Divulgação

O evento aconteceu no Complexo Cultural Mário Marques ? Teatro Sylvio Monteiro e integra a programação oficial de comemoração pelos 193 anos da cidadeDivulgação

Publicado 26/01/2026 08:00

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), realizou, nesta, a cerimônia de entrega das Medalhas e Diplomas de Mérito Cultural Iguaçuano. O evento aconteceu no Complexo Cultural Mário Marques – Teatro Sylvio Monteiro e integra a programação oficial de comemoração pelos 193 anos da cidade.

Nesta edição, duas personalidades e uma instituição foram homenageadas em reconhecimento às suas contribuições para a valorização, preservação e difusão da cultura iguaçuana. Receberam a honraria o arqueólogo Ondemar Ferreira Dias Júnior, representado por William Cruz, diretor do Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB); o professor e compositor Sérgio Fonseca; e o Ilê Axé Omiojaurô, terreiro fundado por Mãe Beata de Iemanjá, referência cultural e religiosa no município.

Durante a cerimônia, o secretário municipal de Cultura, Marcus Monteiro, destacou a força cultural do município. “Nova Iguaçu é uma referência cultural. Temos talentos reconhecidos mundialmente e uma cultura tão forte que irradia para toda a Região Metropolitana. Nossa cidade pulsa uma diversidade cultural rica, construída por uma gente extremamente talentosa”, afirmou.

O compositor Sérgio Fonseca agradeceu o reconhecimento e destacou a importância do reencontro com pessoas que constroem a cultura da cidade. “Só tenho a agradecer por esse reconhecimento e pela oportunidade de rever tantas pessoas envolvidas e comprometidas com a cultura de Nova Iguaçu”, afirmou.

Por motivos de saúde, o arqueólogo Ondemar Ferreira Dias Júnior não pôde comparecer à cerimônia. Representando-o, William Cruz destacou a trajetória do homenageado e sua contribuição pioneira para a arqueologia no município, lembrando a fundação do Instituto de Arqueologia Brasileira na década de 1960 e a relevância do acervo histórico acumulado ao longo de mais de seis décadas.

Representando o Ilê Axé Omiojaurô, o babalorixá Adaílton Moreira Costa ressaltou o significado da honraria. “Sou filho biológico de Mãe Beata e recebo esse mérito com muita honra. Essa medalha representa a legitimidade das tradições de matrizes africanas como legado cultural, político e identitário para Nova Iguaçu. Antes da religiosidade, desenvolvemos cultura e fazemos o bem para o povo. Nova Iguaçu é o nosso território”, afirmou.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, entre elas a vice-prefeita e secretária municipal da Mulher, doutora Roberta; o presidente da Fenig, Miguel Ribeiro; o vereador Rogério do Pneu; o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu (IHGNI), Dr. José Luiz Teixeira; e o professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Otair Fernandes de Oliveira, além de representantes da sociedade civil.