Nova Iguaçu recebe edição do Detran Mulher Conecta: Fórum Educativo que reúne lideranças e amplia o protagonismo feminino no trânsito - Divulgação

Nova Iguaçu recebe edição do Detran Mulher Conecta: Fórum Educativo que reúne lideranças e amplia o protagonismo feminino no trânsitoDivulgação

Publicado 27/01/2026 07:00

Nova Iguaçu - O município de Nova Iguaçu recebe, nesta quarta-feira (28), um dos encontros mais importantes do calendário de políticas públicas voltadas para as mulheres: o Fórum Detran Mulher Conecta, iniciativa que tem como propósito fortalecer a mobilidade segura, a escuta ativa e o protagonismo feminino no trânsito.

O projeto é resultado da parceria entre o Detran Mulher, dirigido por Daiane Luna, e a Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu, comandada pela vice-prefeita Dra. Roberta. Juntas, elas vêm construindo um ambiente de diálogo inclusivo e transformador, com foco na autonomia, na segurança e na construção de cidades mais humanas.

Com a proposta de incentivar trocas de experiências, promover aprendizado e estimular a participação das mulheres em debates de mobilidade urbana, o fórum se consolida como um espaço essencial para pensar políticas públicas que atendam, de forma real e eficaz, às necessidades femininas dentro e fora do trânsito.

“O nosso projeto com o Detran Mulher será uma alavanca na vida de muitas de nós. Quando as mulheres se conectam, cidades inteiras avançam”, destacou Dra. Roberta.

A diretora Daiane Luna reforça que o encontro vai muito além de palestras. “É um espaço de construção coletiva, onde cada história importa e cada vivência contribui para um trânsito mais seguro, inclusivo e empático.”

O evento acontece às 14h, na Universidade Estácio de Sá, no Centro de Nova Iguaçu, reunindo gestoras públicas, motoristas, ciclistas, lideranças comunitárias e mulheres que desejam transformar suas realidades por meio da informação e da mobilidade consciente.

Com temas voltados para segurança, educação no trânsito, acolhimento e protagonismo, o Detran Mulher Conecta reafirma o compromisso do estado e do município com políticas públicas eficientes e sensíveis às demandas das mulheres.