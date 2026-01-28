Peças infantis serão encenadas no Shopping Nova Iguaçu nos fins de semana - Divulgação

Nova Iguaçu - O Shopping Nova Iguaçu realiza mais uma edição da sessão Azul, exibição de cinema especialmente adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). No próximo sábado, 31 de janeiro, às 11h, o público poderá assistir ao sucesso “Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada” em 2D, uma sessão pensada para garantir conforto, acessibilidade e acolhimento.

A sessão Kinoplex Azul conta com uma série de adaptações: o som da sala é mais baixo, as luzes permanecem levemente acesas e os espectadores têm liberdade para se movimentar durante a exibição — tudo para tornar o momento mais confortável e inclusivo. Além disso, todos os ingressos são vendidos com o valor de meia-entrada

“A sessão Kinoplex Azul representa nosso compromisso com a inclusão e o respeito às diferenças. Queremos que todas as famílias se sintam acolhidas e tenham a chance de vivenciar momentos de lazer com tranquilidade, segurança e diversão”, disse Luciane Treigher, gerente de Marketing do Shopping Nova Iguaçu.