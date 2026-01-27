Ações têm relação direta com furtos nessas regiões de cobre, cabos, peças metálicas e tampas de bueiros - Divulgação

Ações têm relação direta com furtos nessas regiões de cobre, cabos, peças metálicas e tampas de bueirosDivulgação

Publicado 27/01/2026 09:00

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu realizou, na última semana, mais uma etapa da Operação Ferro-Velho Legal. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, fiscalizou 12 estabelecimentos. Nove deles foram interditados por falta de documentação.

A operação contou com a participação de 24 policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), além de três fiscais da Prefeitura e nove agentes do Controle Urbano. As fiscalizações aconteceram nos bairros de Caioaba, Posse, Rancho Novo, Jardim Tropical, K-11 e no Centro do município.

Logo no primeiro depósito vistoriado, localizado na Rua Bernardino Augusto Martins 29, no Centro, o estabelecimento foi interditado. O motivo: ausência de licença ambiental e de autorização da Vigilância Sanitária.

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, Fernando Bastos, as ações têm relação direta com furtos nessas regiões de cobre, cabos, peças metálicas e tampas de bueiros. Um episódio recente ilustra o problema. A Clínica da Família do Jardim da Viga foi invadida e teve cerca de 50 metros de cabos e tubulações de cobre do sistema de refrigeração furtados.

“As operações serão rotineiras. Estamos identificando ferros-velhos que compram material furtado e ampliando a fiscalização para bairros como Austin, Comendador Soares e Km-32”, destacou o secretário.

Em novembro do ano passado, a Secretaria já havia realizado uma ação semelhante. Na ocasião, dez dos 12 ferros-velhos visitados foram interditados — oito por falta de alvará de funcionamento e dois por comercializar cobre de origem suspeita. Na ocasião, aproximadamente 100 quilos de cobre sem comprovação de procedência foram apreendidos em dois pontos: um no bairro Cabuçu e outro em Palhada.