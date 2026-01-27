Fabiano, ao centro, superou sua própria marca, obtida na edição do ano passado - Divulgação

Publicado 27/01/2026 20:01

Nova Iguaçu - Dezesseis minutos e dez segundos. Este foi o tempo que Fabiano Moura dos Santos levou para completar os 5km da Corrida e Caminhada do Aniversário da Cidade de Nova Iguaçu, realizada no último domingo. A marca garantiu a ele não apenas mais uma vitória no tradicional evento, a sexta consecutiva, mas também o recorde da prova.

O atleta superou a própria marca, obtida no ano passado, quando cruzou a linha de chegada após 16 minutos e 21 segundos. Na categoria feminina, a vencedora foi novamente Glauciele Oliveira de Souza, com o tempo de 18 minutos e 38 segundos.

O evento contou com cerca de 2 mil inscritos e mais de 3 mil participantes. Nenhum deles foi capaz de superar o nilopolitano Fabiano Moura dos Santos, que tomou a dianteira já nos primeiros metros e não perdeu mais a posição. Apesar do hexacampeonato, o atleta pregou humildade ao final da prova.

“Eu respeito todos os atletas. Ninguém chega aqui com a certeza de que vai vencer. Me dediquei muito nos treinamentos e tive a felicidade de conquistar mais esta vitória e quebrar o recorde geral da prova”, comemorou o atleta.

Se Fabiano conquistou o hexacampeonato da prova masculina, a iguaçuana Glauciele Oliveira de Souza afirma já ter perdido as contas de quantas vezes venceu na categoria feminina. Ela conta que disputa a Corrida do Aniversário da Cidade de Nova Iguaçu desde os 13 anos.

“Hoje eu sou atleta de elite, corro as principais provas do Brasil, mas foi aqui onde eu comecei no atletismo. Esta prova faz parte da minha história e faço questão de estar aqui todos os anos. É muito bom receber o carinho da torcida ao longo do percurso”, disse Glauciele.

A presença constante de atletas de elite, como Fabiano e Glauciele, consolida Nova Iguaçu como uma das principais sedes do calendário de provas de rua do Rio de Janeiro.

“A participação deles faz com que cada vez mais competidores de ponta venham disputar a prova, tornando-a mais difícil de ser vencida. A quebra do recorde geral mostra que para vencer aqui, o atleta precisa se superar a cada ano. Esta competitividade atrai mais atletas de elite e incentiva a participação de novos corredores”, afirmou Rafael Reina, organizador da prova.

Além da disputa geral masculina e feminina, o GRUPO MOBILIZA premiou os vencedores das categorias PCD, por idade e servidores públicos. Os atletas podem conferir a classificação da prova em https://resultados.runking.com.br/neorace.