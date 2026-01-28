Prefeitura de Nova Iguaçu abre inscrições para o 5º Prêmio Fenig Destaque Iguaçuano - Divulgação

Publicado 28/01/2026 07:33

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu abriu as inscrições para o 5º Prêmio Fenig Destaque Iguaçuano, iniciativa que reconhece personalidades, projetos e ações que contribuem para o desenvolvimento do município. A premiação é promovida pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT).

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 8 de fevereiro, por meio do site da FENIG, disponível no portal oficial da Prefeitura:

https://www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/premiofenigdestaque2025/

Nesta edição, o prêmio mantém as 10 categorias tradicionais e traz como novidade a categoria Saberes Populares, que valoriza manifestações da cultura popular que fazem parte da identidade de Nova Iguaçu, como festas, rituais, grupos, personalidades e instituições ligadas às tradições culturais do município.

As categorias são: Meio Ambiente; Redes e Parcerias; Empreendedorismo; Cultura; Educação; Esporte; Apresentações Artísticas; Responsabilidade Social; Literatura; Inovação e Tecnologia e Saberes Populares.

Após o encerramento das inscrições e a etapa de habilitação, será aberta a votação popular online, que definirá os vencedores de cada categoria.

Para o presidente da FENIG, Miguel Ribeiro, o prêmio cumpre um papel fundamental ao dar visibilidade a iniciativas transformadoras. “O Fenig Destaque Iguaçuano reconhece personalidades e ações que fazem a diferença na nossa cidade”, destacou.

O 5º Prêmio Fenig Destaque Iguaçuano integra as comemorações pelos 50 anos da FENIG, celebrados no último dia 5 de janeiro. Criada em 1976, a fundação completa cinco décadas de atuação com projetos voltados ao fortalecimento da educação e da cultura em Nova Iguaçu.

Criado em 2021, o prêmio já concedeu 111 troféus nas quatro edições anteriores. Além das categorias concorrentes, a premiação também entrega o troféu especial Laranja da Terra, destinado a uma personalidade escolhida pela comissão avaliadora.