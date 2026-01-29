Firjan e Faperj realizam workshop em Nova Iguaçu para orientar indústrias sobre edital de inovação - Divulgação

Publicado 29/01/2026 22:32

Nova Iguaçu - A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) e a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) realizam, no dia 5 de fevereiro, em Nova Iguaçu, um workshop presencial para orientar empresas sobre a elaboração de propostas para o edital Pesquisador na Empresa. A iniciativa integra a agenda conjunta das instituições para ampliar o acesso de micro, pequenas e médias indústrias fluminenses aos instrumentos de fomento à inovação.

O encontro acontece na Firjan Nova Iguaçu e Região, às 14 horas, e vai detalhar o funcionamento do programa, que incentiva a inserção de pesquisadores em projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) dentro das empresas. As inscrições devem ser feitas previamente pelo link: https://forms.office.com/r/0AWh7RZqZp ou pelo WhatsApp: (21) 97255-9011.

Nesta edição, 25 bolsas são destinadas exclusivamente à indústria, reforçando o foco no fortalecimento do setor produtivo. Durante o workshop, especialistas da Firjan IEL e da Faperj vão apresentar as principais etapas do edital, os critérios de avaliação e as boas práticas para a construção de propostas competitivas, além de esclarecer dúvidas dos participantes. A programação inclui ainda apoio prático, com simulação da elaboração da proposta, motivo pelo qual é recomendado que os inscritos levem notebook.

A ação faz parte do acordo de cooperação técnica firmado entre Firjan e Faperj, publicado no fim de 2025, com o objetivo de aproximar os editais da fundação das demandas reais das empresas, especialmente das MPMEs, reduzindo barreiras técnicas e ampliando as chances de aprovação de projetos.

"A aproximação entre as duas instituições dialoga com diretrizes já defendidas pelo setor industrial, como na agenda Propostas Firjan para um Brasil 4.0, que prevê a ampliação da participação dos recursos da Faperj em projetos de inovação empresarial, com mecanismos mais eficazes de escuta do setor produtivo", disse Julia Zardo, gerente de ambientes de inovação da Firjan.

O evento é gratuito, presencial e com vagas limitadas, com prioridade para empresas associadas.

Serviço:

Workshop de Elaboração de Propostas – Programa Pesquisador na Empresa (Faperj)

Data: 5 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 14h

Local: Firjan Nova Iguaçu e Região