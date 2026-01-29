Diante do sucesso de público, a mostra segue em cartaz até o dia 31 de março, no Complexo Cultural Mário Marques - Divulgação

Publicado 29/01/2026 22:46

Nova Iguaçu - Quem ainda não visitou a exposição “Arte & Devoção – A Escultura Religiosa no Brasil Colonial” ganhou mais tempo para conhecer um dos maiores acervos de arte sacra já apresentados no país. Diante do sucesso de público, a mostra segue em cartaz até o dia 31 de março, no Complexo Cultural Mário Marques. A entrada é gratuita, com visitação de terça a sábado, das 10h às 17h.

Considerada uma das maiores exposições de arte sacra realizadas no Brasil nas últimas décadas, a mostra reúne mais de 350 peças brasileiras, portuguesas e espanholas, produzidas entre os séculos XVI e XIX. Entre os destaques estão seis obras inéditas de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, maior nome do barroco brasileiro. Desde a abertura, em novembro de 2025, mais de 2.300 pessoas já passaram pelo espaço.

As peças pertencem a coleções particulares e incluem esculturas eruditas e populares dos períodos colonial e imperial, revelando a riqueza e a diversidade da arte religiosa no país.

Para o secretário municipal de Cultura e curador da mostra, Marcus Monteiro, a prorrogação reforça o papel de Nova Iguaçu no cenário cultural.

“A grande adesão do público confirma a relevância da exposição e mostra que Nova Iguaçu está preparada para receber mostras de alcance nacional e internacional. A prorrogação garante que mais pessoas tenham acesso a esse patrimônio histórico e artístico”, afirmou.

Entre as obras mais emblemáticas estão a imagem de Nossa Senhora do Carmo, em madeira entalhada, atribuída a Aleijadinho e datada do século XVIII, e a imagem de São Pedro, em pedra de Ançã, atribuída a Diogo Pires, o Moço, considerada a mais antiga escultura sacra do santo existente no Brasil.

A mostra também reúne obras atribuídas a mestres como Francisco Vieira Servas, Mestre Valentim, Mestre de Angra, Simão da Cunha, Pedro da Cunha, Mestre de Sabará, Francisco Xavier de Brito, Mestre de Iguassú, Veiga Valle e Mestre Piranga.

A exposição é realizada pela Casa do Conhecimento, com patrocínio da Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG).