Para participar, os interessados devem resgatar o cupom pelo app do shopping - Divulgação

Para participar, os interessados devem resgatar o cupom pelo app do shoppingDivulgação

Publicado 30/01/2026 09:21

Nova Iguaçu – O Shopping Nova Iguaçu promove, neste sábado (31), um aulão gratuito de Fit Dance em parceria com a Bodytech. A atividade será realizada às 9h, no Quintal da Pedreira, onde também terá sessões de massoterapia das 9h às 13h, em parceria com o SENAC.

Para participar do aulão de FitDance, os interessados devem resgatar o cupom pelo app do shopping. Conduzida por profissionais especializados, a aula promete envolver o público com coreografias dinâmicas e ritmos animados, estimulando saúde, movimento e mobilização social.

Já o atendimento de massoterapia oferece uma experiência de cuidado com técnicas como quick massage, reflexologia podal e auriculoterapia. A atividade terá supervisão do instrutor Leone da Cruz Lessa e contará com a participação dos alunos do SENAC.

“As atividades buscam oferecer momentos de pausa, cuidado e saúde para a comunidade. Elas reforçam nosso compromisso em oferecer experiências acessíveis e de qualidade para toda a Baixada Fluminense”, disse Luciane Treigher, gerente de Marketing do Shopping Nova Iguaçu.



As parcerias fazem parte do compromisso do shopping em promover ações que valorizem a saúde e o bem-estar da comunidade, transformando o espaço em um ponto de encontro para quem busca qualidade de vida e informação. Para participar da atividade, é preciso resgatar o cupom no aplicativo do shopping.