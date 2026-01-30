A efetivação deve ser realizada diretamente na unidade escolar para a qual o aluno foi pré-matriculado, mediante apresentação da documentação exigida - Divulgação

Publicado 30/01/2026 09:15

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou a efetivação das matrículas da terceira fase da Pré-matrícula on-line da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2026, que segue até esta sexta-feira (30).

A efetivação deve ser realizada diretamente na unidade escolar para a qual o aluno foi pré-matriculado, mediante apresentação da documentação exigida.

Nesta etapa, apenas as unidades escolares com vagas remanescentes ficaram disponíveis. A relação nominal dos alunos inscritos foi divulgada no dia 27 de janeiro, no site oficial do sistema de matrículas: matricula.novaiguacu.rj.gov.br.

Após o dia 30 de janeiro, os alunos não classificados poderão procurar a escola pretendida e verificar a colocação na fila de espera, a partir do dia 2 de fevereiro, conforme a Portaria Semed nº 169, de 19 de novembro de 2025. A documentação exigida também pode ser consultada no Diário Oficial.