A Firjan SENAI está com inscrições abertas para 340 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 06/02/2026 09:35

Nova Iguaçu - A Firjan SENAI está com inscrições abertas para 340 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional em Nova Iguaçu. Ao todo, são 8.880 vagas distribuídas por 28 unidades pelo estado. A previsão é de que o início das aulas seja entre os meses de fevereiro e abril, a depender de cada turma. Os cursos serão ofertados em diferentes formatos (presencial, semipresencial e até 100% EAD). As inscrições já estão abertas e devem ser feitas presencialmente na unidade de interesse. Os detalhes estão disponíveis no edital neste link.

As inscrições serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas. São 369 turmas que abrangem áreas tecnológicas como Alimentação, Construção Civil, Eletroeletrônica, Energias Renováveis, Gestão e Logística, Indústria Metalúrgica e Mecânica, Manutenção Industrial, Moda e Vestuário, Tecnologia da Informação, Automotiva, Audiovisual e Comunicação Digital, Design e Criação, Refrigeração e Climatização, Produção Industrial, Artes Gráficas e Marcenaria e Mobiliário.

A maior parte das turmas é presencial, mas há oportunidades semipresenciais e EAD com 100% on-line e ao vivo (como Assistente de Marketing Digital, Logística e Operador de Sistemas Computacionais em Rede). Entre os cursos estão Controlador e Programador de Produção, Eletricista Industrial, Predial e Residencial, Operador de Sistemas Computacionais em Rede, Mecânico em Refrigeração Comercial, Instalador de Sistemas Drywall, Corte e Costura, Montador de Móveis Planejados, Animador Digital 3D, Editor de Vídeo, Mecânico e vários outros.

Pré-requisitos e inscrições

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovada por meio de uma autodeclaração. É fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma on-line, seguindo a estratégia EAD.



Escritório de Carreira

Os alunos ainda contam com o “Escritório de Carreira”, da Firjan SENAI SESI , que vai conectar, de forma personalizada, os estudantes às oportunidades de emprego na indústria – que tem o maior salário de admissão entre todos os setores da economia, segundo pesquisa da Firjan.

O “Escritório de Carreira” oferece trilhas de formação para o mercado de trabalho, mentorias, workshops e um sistema de matchmaking – o “Conexão Vagas”, que combina e conecta perfis de alunos às demandas das empresas. Os alunos devem procurar a própria unidade onde estão matriculadas para participar das atividades.