A nova unidade é resultado de projeto apresentado pela Prefeitura e selecionado pelo Novo PAC Saúde 2025Divulgação

Publicado 02/02/2026 08:00

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu, em parceria com o Ministério da Saúde (MS), lançou, na última semana, a pedra fundamental das obras da Policlínica de Marapicu. A cerimônia marcou o início oficial de construção da unidade e contou com a presença do prefeito Dudu Reina, da superintendente do MS no Rio de Janeiro, Cida Diogo, do diretor do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa do MS, André Bonifácio, e representantes da Caixa Econômica Federal. A previsão de conclusão dos serviços é de 18 meses.

A nova unidade é resultado de projeto apresentado pela Prefeitura e selecionado pelo Novo PAC Saúde 2025. O investimento inicial é de R$ 16,9 milhões, com recursos do Governo Federal destinados à execução das obras. Está previsto ainda um segundo repasse para aquisição de equipamentos e mobiliário, elevando o investimento total para cerca de R$ 30 milhões.

“Escolhemos implantar esse grande equipamento de saúde nessa região para atender aos moradores do corredor da Estrada de Madureira, especialmente de Cabuçu ao KM 32. A população não vai mais precisar se deslocar até o Centro para realizar exames ou consultas. É um investimento que garante mais acesso, dignidade e qualidade no atendimento, fruto do diálogo e da parceria com o Governo Federal”, disse o prefeito Dudu Reina.

A Policlínica de Marapicu vai oferecer atendimentos ambulatoriais, consultas em diversas especialidades médicas, exames diagnósticos, exames de média complexidade, sala de curativos e pequenas cirurgias, além de procedimentos e exames gráficos e de imagem. A unidade vai beneficiar moradores de bairros do entorno da RJ-105 (Estrada de Madureira). A previsão de conclusão das obras é para o segundo semestre de 2027.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre, o novo equipamento fortalece a rede de atenção especializada do município. “A policlínica amplia a capacidade de resposta do sistema de saúde, reduz filas e aproxima os serviços da população. Vamos oferecer mais de 11 especialidades, com capacidade de atender entre 15 e 20 mil pessoas por mês, incluindo exames de média complexidade e pequenas cirurgias”, afirmou.

Além da nova unidade, Nova Iguaçu também foi contemplada pelo Novo PAC Saúde 2025 com equipamentos modernos para reforçar a atenção primária e especializada, como ultrassom portátil, retinógrafo, kits de telemedicina para consultas online e equipamentos Point of Care (POC), que permitem a realização rápida de exames laboratoriais.