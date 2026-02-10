As equipes realizam limpeza de valas e valões, desobstrução de vias e retirada de resíduos acumulados pela chuva - Divulgação

As equipes realizam limpeza de valas e valões, desobstrução de vias e retirada de resíduos acumulados pela chuvaDivulgação

Publicado 10/02/2026 10:25

Nova Iguaçu - Equipes da Prefeitura de Nova Iguaçu seguem mobilizadas no atendimento às famílias atingidas pelas fortes chuvas registradas no município. As secretarias municipais de Defesa Civil, Assistência Social, Serviços Públicos e Serviços Delegados atuam principalmente nos bairros Parque Estoril e Tinguá, os mais impactados pelo temporal. O prefeito Dudu Reina acompanhou os serviços e esteve com moradores da região.

As equipes realizam limpeza de valas e valões, desobstrução de vias e retirada de resíduos acumulados pela chuva. As famílias afetadas estão recebendo kits de limpeza, colchões, travesseiros, alimentação e emissão de segunda via de documentos para quem teve perdas.

Agentes da Defesa Civil seguem realizando vistorias técnicas em imóveis atingidos para avaliação de riscos. Após solicitação do prefeito, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) reforçou as ações com apoio operacional, disponibilizando duas retroescavadeiras, duas escavadeiras, oito caminhões, um caminhão vacol, equipado com sistema de alta sucção, e caminhão-pipa.

Um ponto de apoio permanece aberto para acolhimento e cadastramento da população: o CRAS Terras de Marambaia, na Rua João Pelotas, 251, no Jardim Parque Estoril.

“Estamos na região para desobstruir as valas, permitir o escoamento da água e melhorar os acessos às ruas. Choveu muito em toda a cidade e precisamos de uma ação emergencial para que as pessoas retomem a rotina. Não vamos parar até limpar completamente as vias”, afirmou o prefeito Dudu Reina.

Somente nos oito primeiros dias de fevereiro, o volume de chuva registrado no município já supera em cerca de 60% a média esperada para todo o mês. As maiores medições foram registradas em Adrianópolis (292,6 mm) e no bairro Ponto Chic (260,4 mm).

Para esta terça-feira (10), a previsão é de chuva fraca a moderada, de forma isolada, ao longo do dia, com temperaturas entre 24°C e 29°C. Os alertas meteorológicos são enviados à população por SMS, pelo número 40119, e também pelo sistema Cell Broadcast, que emite mensagens diretamente para celulares localizados em áreas de risco severo ou extremo.

Ações permanentes de enfrentamento às chuvas

A Prefeitura de Nova Iguaçu realiza, de forma contínua, serviços de limpeza, manutenção e desassoreamento de rios, córregos e valões para reduzir os impactos das chuvas. Somente em 2025, já foram retiradas mais de 50 mil toneladas de lixo em cerca de 120 quilômetros de extensão. O município também executou obras de canalização no Rio Botas e promoveu o reassentamento de famílias que viviam em áreas de risco.

A administração municipal destaca que a solução definitiva para o controle de alagamentos depende da execução do Projeto Iguaçu, de responsabilidade do Governo do Estado, que prevê intervenções estruturais nas bacias dos rios Botas, Iguaçu e Sarapuí. Além disso, Nova Iguaçu foi selecionada pelo Governo Federal, por meio do Novo PAC Seleções, para a construção de caixas de retardo (piscinões) na Via Light.